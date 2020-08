HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (21)

Áries - 21/03 a 20/04





Sextou e os astros enviam bons estímulos para o seu trabalho. Começando por Saturno, que reina na sua Casa 10 e incentiva você a buscar mais estabilidade no emprego e a persistir nos seus ideais. Mas você sabe que Saturno não dá nada de graça para ninguém, né? O astro caminha para trás e talvez tenha que rever alguns planos. A boa notícia é que ele tá de buenas com a Lua e o resultado deve ser positivo. Ainda de manhã, a Lua entrará na Casa 7, onde estimula a cooperação e o trabalho em equipe. Some forças com os colegas em prol das metas e dos objetivos em comum. É uma boa fase para parcerias e sociedades, aproveite. A fada sensata Lua também favorece a sua vida amorosa e aumenta o desejo de encontrar um amor verdadeiro e duradouro. Na paquera, mostre que quer compromisso, pois aventuras não vão te satisfazer. A vida a dois será repleta de sintonia e companheirismo. Fortaleça a união e faça planos com seu bem.





Touro - 21/04 a 20/05





Você pode ter a sensação de que a semana passou rápido e ainda há muito o que fazer e vai investir boa parte da sua energia no trabalho. A fada sensata Lua reina na sua Casa 6 e garante disposição, organização e disciplina para cumprir seus compromissos e fechar a semana com tudo em dia. Mas ela também pede para você não pagar de doida e não assumir tarefas demais. Pense na sua saúde e respeite os horários das refeições e de descanso. Também é um bom momento para marcar exames e consultas de rotina. Ocupadx com as coisas práticas da vida, você pode deixar o amor em segundo plano. Mas também pode perceber que há um clima diferente com um colega e, se a sintonia for boa, vai deixar a paquera rolar. Credo, que delícia! Na vida a dois, Saturno na Casa 9 reforça as afinidades e a Lua incentivará você a participar mais dos interesses do par.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Gêmeos, meu cristalzinho, hoje a Lua forma trígono com Saturno e indica um dia perfeito sem defeitos para quem planeja mudar de casa ou iniciar uma reforma no lar. E quanto mais cedo começar, melhores serão os resultados. Logo de manhãzinha, a Lua começa um rolê no seu paraíso astral, anunciando doses extras de sorte e entusiasmo para você. Seu alto-astral será ainda mais evidente e deve contagiar os colegas. Com isso, o clima no emprego ficará mais descontraído e até as tarefas mais difíceis vão fluir melhor. É pra glorificar de pé, né? Mas é no amor que a sua estrela vai brilhar com mais intensidade. A Lua acentua o seu charme e indica uma fase bem agitada nas paqueras. Há boas chances de iniciar um namoro e tudo indica que será leve e prazeroso. Na vida a dois, você vai revelar seu lado mais romântico e carinhoso. O clima deve ficar mais envolvente na intimidade. Invista na sedução.





Câncer - 21/06 a 21/07





Sextou, Câncer, mas hoje pode te faltar um pouquinho de vontade de fazer um social, viu? No começo do dia, trabalhar em equipe e trocar ideias com os colegas pode ser uma boa opção. Mas logo a Lua começa um rolê na sua Casa 4 e você deve preferir cumprir as tarefas num cantinho mais tranquilo e acolhedor. Priorize as tarefas que já domina e aproveite a sua experiência para se destacar no que faz. Também é um bom astral para quem trabalha em casa ou num negócio de família. Em família, a Lua em Libra garante doses extras de harmonia e equilíbrio no convívio com os parentes. O astro deixará você mais caseira e quem está livre pode trocar o fervo de likes e stalkeadas nas redes sociais por um momento mais tranquilo em família. Para quem já encontrou um mozão para chamar de seu, o dia é perfeito sem defeitos para um programinha tranquilo só a dois. Vale curtir seu ninho de amor e relaxar nos braços do seu love. Chega mantega derrete!

Leão - 22/07 a 22/08





Leão, sextou e hoje os humilhados podem ser exaltados, sim, viu? Começando pelo fato de que você pode receber a recompensa por um serviço realizado recentemente. Uma grana extra viria em boa hora, não? Além disso, a fada sensata Lua na sua Casa 3 vai acentuar a sua criatividade e você pode usar a cabeça para descobrir novas formas de incrementar seus ganhos. A Lua também aumenta a sua habilidade de se expressar e defender suas opiniões. Isso deve ajudar a dialogar e negociar no trabalho, pode facilitar as coisas numa entrevista de emprego ou garantir acordos e negócios bem vantajosos. Seu jeito mais extrovertido e comunicativo também deve beneficiar as paqueras. Aposte em encontros e papos descontraídos para conhecer melhor o alvo e para mostrar os seus encantos. A dois, estimule o diálogo e aproveite para conversar sobre vocês, sobre o futuro, os desejos e projetos do casal.





Virgem - 23/08 a 22/09





Virgem, a Lua tá de rolê por sua Casa 2 e fará você se preocupar mais com o dinheiro e com a sua segurança financeira. Errado não tá, né? O desejo de melhorar de vida será um grande incentivo para você investir ainda mais no trabalho. Fique de olho nas oportunidades lucrativas que deverão surgir e use a criatividade para descobrir novas formas de incrementar seus ganhos. Confie nos seus talentos e na sua disciplina para se destacar no que faz. Nas paqueras, que tal fazer uma forcinha para se soltar um pouco mais? Saturno está todo pimpão na sua Casa 5 sugere que pode se interessar por pessoas mais velhas e experientes, talvez alguém que você já admire pelo sucesso que tem. Como diria Sérgio Reis, panela velha é que faz comida boa! Na vida a dois, bom momento para mostrar ao par o quanto valorize a lealdade e estabilidade da relação, mas cuidado para não ser exigente demais: pegue leve com as cobranças.





Libra - 23/09 a 22/10





Libra, sextou mas nas primeiras horas do dia você vai querer passar longe do fervo, minha filha! Sua produtividade no trabalho será maior se puder ficar de buenas no seu canto, longe de barulho e confusão. Depois, a Lua começa um rolê em Libra, renovando seu lado mais sociável e simpático. Aí, vai querer se enturmar com os colegas e usará todo seu charme para conseguir tudo que quiser. Seu lar será seu porto seguro e é para onde deve correr para acalmar o espírito e renovar suas baterias. Na paquera, agir naturalmente será o suficiente para encontrar um crush magia. Explore seu carisma e seu jogo de cintura para conhecer pessoas, atrair e envolver quem desejar. Cheia de encantos, quem já encontrou seu amor também fará o par lembrar de todas as razões que o fizeram escolher você. Use e abuse da sua sensualidade para apimentar a relação.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Escorpião, nesta sexta, a Lua reina na sua Casa 11 e faz trígono com Saturno, que está na sua Casa 3. Resultado? Esses astros vão potencializar muito a sua criatividade e você vai defender suas ideias com muita firmeza e confiança. Amém que fala? Com isso, você pode ter bons resultados em acordos e parcerias, especialmente no início do dia. Depois, a Lua começa um rolê no seu inferno astral e você vai sentir uma vontade maior de se isolar. Respeite o desejo de ficar mais de boas no eu canto, pois isso vai facilitar a sua concentração nas tarefas. Além disso, nada de confiar demais nos outros se não quiser fazer papel de trouxa. Confie na sua intuição para se livrar de gente falsiane e mal-intencionada. A Lua também indica que pode se render às tentações de um romance secreto ou proibido e ainda é cedo para dizer se o lance tem chance de dar certo, então, vá com calma, minha filha. A vida a dois pede mais privacidade e cumplicidade. Fortaleça a confiança.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Sagita, tá liberado: sextou e hoje os astros avisam que você pode investir uma parte das suas economias para se dar um presente. Pode ser uma 'brusinha', um sapato ou qualquer outra coisa que faça você se sentir mais bonitx e poderosx. Mas atenta pra não gastar demais e levar uma surra dos boletos depois, hein? A Lua entra na sua Casa das Associações e dá disposição extra para você correr trás dos seus sonhos. É hora de investir nos seus projetos para o futuro e buscar aliados que possam ajudá-la nessa missão. Trabalhe em equipe ou busque o apoio dos amigos para o que precisar. Sua vida social ficará mais agitada. Aproveite para conhecer gente nova, mesmo que seja pelas redes sociais, ainda mais se está na pista e a fim de encontrar um crush para chamar de seu. Na vida a dois, a Lua reforça os laços de amizade e companheirismo, o que deve deixar a relação ainda mais cúmplice e prazerosa. Falem do futuro e façam planos juntos.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





A Lua na Casa 9 desperta sua curiosidade e vontade de aprender. No trabalho, vai mostrar mais interesse por tudo que acontece à sua volta, especialmente pelas tarefas desempenhadas por colegas mais experientes. O desejo de se aperfeiçoar e progredir na carreira será ainda maior mais tarde, quando a Lua chegar ao ponto mais alto do seu Horóscopo. Você terá ainda mais ambição e não medirá esforços para conquistar ainda mais a confiança dos chefes. Fique de olho nas oportunidades e mostre que está prontx para assumir novas responsabilidades. A Lua na Casa 10 também aumenta a sua vaidade. Reserve um tempo para cuidar do visual e se sentir ainda mais poderosx. Nas paqueras, você saberá bem o que quer e será exigente. Se já tem seu par, é um bom dia para planejar o futuro com seu bem.





Aquário - 21/01 a 19/02





Aquário, hoje a Lua troca likes com Saturno e isso pode ajudar você a resolver um problema e pôr fim a certas preocupações logo no início do dia. É pra glorificar de pé, né? Encare as mudanças com confiança e deixe para trás o que passou. Ainda de manhã, a Lua ingressa na sua Casa do Conhecimento e aumenta o desejo de se aprofundar no que faz. Bom dia para investir em cursos e trocar ideias com pessoas inteligentes e que possam ter algo a ensinar. Você vai se interessar por tudo que possa abrir a sua mente e trazer novas oportunidades para a sua carreira. A Lua também acentua seu otimismo e sua fé. Reserve um tempo para meditar ou orar. Na conquista, sair da rotina e fazer programas diferentes pode aumentar suas chances de conhecer alguém legal. Na união, a cumplicidade aumenta e você vai descobrir ainda mais afinidades com seu bem.



Peixes - 20/02 a 20/03





Você terá muita facilidade para trabalhar em equipe e colaborar com os colegas. Prove que a união faz a força e lutem juntos pelas metas em comum. A Lua na Casa das Transformações indica que pode ter um dia cheio de imprevistos e novidades. Encare as mudanças como oportunidades e mostre que sabe se adaptar a qualquer situação. A Lua também facilita o desapego e você pode aproveitar esta vibração para se livrar de mágoas, ressentimentos ou mesmo de coisas que não usa mais. Faça uma limpeza na sua vida, tanto nos armários quanto no coração. No campo sentimental, você está superatraente e, se confiar no seu charme, vai atrair e envolver quem bem entender. Aguarde novidades na paquera e momentos intensos e excitantes no romance. Desejos à flor da pele, siga seus instintos.