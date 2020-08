HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (18)

Áries - 21/03 a 20/04





Eita, Áries, bota o escorpião no bolso, minha filha! Controlar o dinheiro pode ser seu maior desafio hoje. A Lua em quadratura com Urano indica que você pode ter despesas inesperadas ou, então, exagerar nos gastos com supérfluos e coisinhas para casa. Se não tiver cuidado, vai levar uma surra dos boletos e ainda ter de buscar sua dignidade no lixo. Mas a Lua indica sorte com jogos: faça uma fezinha, só não aposte alto demais. No trabalho, seu entusiasmo vai contagiar os colegas e você terá todo apoio de Marte para correr atrás dos seus objetivos. No campo familiar, Vênus indica boas surpresas no fim da tarde. No amor, a Lua está de rolê no seu paraíso astral e garante sucesso absoluto nas paqueras. Com determinação e ousadia, você não pensará duas vezes para tomar a iniciativa na conquista. A vida a dois terá doses extras de carinho, romantismo e paixão. Use e abuse do jogo da sedução e não deixe o ciúme atrapalhar.





Touro - 21/04 a 20/05





Segura o forninho, Touro, porque seu dia pode começar tenso em casa. A Lua em quadratura com Urano pode deixar você impaciente ou ainda mais teimosx do que já é. Tá amarrado, hein?! Maneire no ódio diesel, procure controlar as suas reações e achar um meio-termo entre o que você quer e o que os parentes querem. No trabalho, você deve usar a sua experiência e priorizar as tarefas que já domina bem. No fim da tarde, Vênus vai facilitar o diálogo, o que será muito benéfico para suas relações em geral. Pode fazer bons acordos no emprego ou acertar os ponteiros com a família. Ficar em casa e curtir o aconchego do seu ninho será uma ótima opção à noite, ainda mais para quem já encontrou o seu grande amor. Paixão e desejos vão pegar fogo na intimidade. Quem está livre pode investir em bons papos para conhecer o crush e mostrar o seu charme. Será mais fácil declarar o seu amor.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Gêmeos, meu cristalzinho, nesta terça a Lua se desentende com Urano e isso pode causar problemas de comunicação para você, especialmente no início do dia. Procure ter cuidado com as palavras para não revelar um segredo nem se envolver em fofocas, mentiras e mal-entendidos no trabalho. Se perceber que isso aconteceu, busque logo o diálogo para esclarecer as coisas. Vênus na Casa das Finanças traz sorte e novidades para o seu bolso. Fique atenta para identificar propostas e oportunidades lucrativas. Mas se tiver uma boa ideia para faturar, não comente com ninguém porque tem muita gente falsiane querendo te fazer de trouxa. A noite será perfeita para colocar o papo em dia com os migxs. Nosso reizinho Marte está de rolê na sua Casa 11 e avisa que uma amizade tem grande chance de se transformar em paixão e o lance tem tudo para dar certo. A união pede mais diálogo e confiança. Invista no companheirismo e fortaleça a relação.





Câncer - 21/06 a 21/07





Câncer, nesta terça, a Lua e o Sol fecham na parceria na sua Casa 2 e farão você se preocupar mais com o dinheiro e com a sua segurança material. Logo cedo, pode ter problemas com amigos por causa de grana. Tá amarrado, hein?! Conte com o apoio deles para o que precisar, mas evite fechar negócios ou fazer empréstimos com alguém da turma, pois isso trará dores de cabeça. Hoje também Marte está de rolê na sua Casa 10, favorecendo seus planos e dando ainda mais determinação para buscar seus objetivos, ainda mais se sentir que há uma boa oportunidade de conseguir uma promoção e um aumento de salário. No amor, quem comanda o astral é Urano, que segue o baile em sua Casa 11 e indica que pode conhecer gente nova, fazer novas amizades ou até ter algumas surpresas na paquera. Mas seu coração quer segurança e você só vai investir se sentir que o lance tem futuro. Quem já tem um mozão para chamar de seu, pode contar com a fada sensata Vênus, que vai ativar seu lado carinhoso e seducente. Mas nada de pagar de doida: controle o ciúme.

Leão - 22/07 a 22/08





Leão, a Lua e o Sol fecham na parceria no seu signo e deixam você ainda mais confiante para buscar seus sonhos e projetos. Mas nem tudo será perfeito sem defeitos hoje, a começar pela Lua, que arruma uma treta com Urano e avisa que pode dar ruim nos seus planos. Em vez de se revoltar, aceita que dói menos. Aliás, a melhor estratégia é usar a determinação do seu signo para contornar os obstáculos e fazer acontecer. Vênus também não vai facilitar as coisas pra você. Nossa fada sensata inferniza seu astral e pede mais atenção à autoestima. Capriche no visual e fique em paz com o espelho. No amor, quem está livre pode se apaixonar por uma pessoa de outra cidade ou então por alguém que tem costumes e crenças semelhantes às suas. A sintonia será imediata e o céu dá sinal verde para o romance. Na união, quanto mais cumplicidade tiver com o mozão, mais prazerosa será a convivência. Só tome cuidado para não impor demais as suas vontades. Façam planos juntos e lutem juntos pelo que querem.





Virgem - 23/08 a 22/09





Virgem, meu cristalzinho, hoje a Lua segue toda imponente na sua Casa 12 e acentua o jeito sério, discreto e retraído do seu signo. Você vai querer trabalhar quieta no seu canto, isolada de tudo e todos, onde possa se concentrar e refletir melhor. Deve ter cuidado para não assumir mais tarefas do que pode cumprir. Respeite seus limites e seus horários de descanso para repor as baterias, afinal, ainda é terça-feira e a semana está só começando. Pode se preocupar ou sentir saudade de alguém que está longe: faça contato. No amor, quem está na pista pode se envolver num caso amoroso secreto, talvez até proibido. E não diga que dessa água não bebereis, porque bebereis, sim! O aviso vem de Marte, que reina na sua Casa 8 e já adianta que a atração será arrebatadora e difícil de resistir. Quem já tem par, areforçar a confiança fará toda a diferença. Não dê espaço para dúvidas e insegurança. Vênus fortalece o companheirismo, aproveite. Desejos à flor da pele, hora de ousar!





Libra - 23/09 a 22/10





Libra, trago verdades e a primeira delas é para glorificar de pé, meus consagrados! Nossa fada sensata Vênus está toda rolezeira no ponto mais alto do seu Horóscopo e garante sorte e sucesso para você na carreira. Em sextil com Urano, o planeta do amor avisa que pode ter mudanças ou novidades importantes, capazes até de dar uma guinada na sua vida. Para completar, a Lua na sua Casa 11 estimula as parcerias e sugere que pode ter bons resultado se trabalhar em equipe ou, ainda, com o apoio de amigos. Falando em amigos, é forte a chance de se envolver com alguém da turma e a Lua em trígono com Marte dá sinal verde para você investir nesta paixão. Quem já vive uma relação estável vai curtir uma fase intensa e apaixonada ao lado de quem ama. O Sol acentua o seu lado mais companheiro e você vai mostrar que é parceira para todas as horas. Só não vale perder tempo com disputas e discussões. Invista na cumplicidade e capriche na sedução.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Escorpião, hoje a Lua segue firme na sua Casa 10 e você fará tudo o possível e o impossível para se destacar no trabalho. Vai querer o sucesso e usará todo seu potencial para conquistar o reconhecimento que tanto deseja. Errado não tá, né? Mas precisa ficar espertx com rivais no trabalho: pode se surpreender com uma atitude ruim de alguém. É bom ter cuidado também se você trabalha em sociedade: equilibrem melhor os interesses de um e outro ou a parceria pode ser ameaçada. Vênus na Casa 9, em trígono com Urano na Casa 7, estimula os estudos em grupo e a troca de conhecimentos com pessoas queridas. No amor, para quem está livre, atração por colega deve aumentar e um envolvimento pode alegrar o seu coração. Romance com alguém de fora também recebe bons estímulos. Na união, vai sentir que a sintonia é de corpo, mente e alma.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Sagita, ainda que você enfrente alguns desafios no trabalho, a Lua brilha toda serelepe na sua Casa 9, aumenta o desejo de progredir e dará muita força para você seguir em frente. Terá muita facilidade para aprender e vai mostrar ainda mais interesse no emprego, o que deve agradar os chefes. Tá de parabéns, viu?! Aceite convites para cursos, palestras e tudo que possa contribuir com o seu crescimento profissional. Mostre que tem a mente aberta e quer crescer cada vez mais. Bom dia para cuidar da saúde e da beleza, vale até mudar o visual. No amor, vai buscar alguém que seja bem parecido com você, que siga os mesmos valores ou a mesma religião. Marte brilha forte no seu paraíso astral e avisa que uma nova paixão pode pegar você de jeito. Para quem já achou sua alma gêmea, a sintonia será deliciosa. Vênus realça sua sensualidade e promete muito prazer. Credo, que delícia!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Caprica, a Lua e o Sol estão mancomunados na sua Casa 8 e anunciam uma boa fase para mudanças. Pense nas coisas que quer transformar na sua vida e tome as atitudes necessárias para isso. Se você deseja um novo emprego, distribua currículo e faça contatos. Se quer mudar de casa, procure um imóvel melhor. Se quer mudar seu estilo de vida, dê o primeiro passo para abandonar um vício ou adotar hábitos mais saudáveis. Só não vale ficar paradx, esperando as coisas caírem do céu, porque aí não tem como te defender, viu, meu cristalzinho? Além disso, os astros dão sinal verde para cortar um mal pela raiz e virar um jogo a seu favor. Será uma boa noite para se reconciliar com parentes. A paquera promete boas surpresas: pode conquistar alguém ou transformar um lance recente em namoro sério. Na vida conjugal, Vênus na Casa 7 reforça a união e o romantismo, enquanto outros astros acentuam os desejos e a sedução. Momentos ardentes entre quatro paredes. Credo, que delícia!





Aquário - 21/01 a 19/02





Aquário, o ditado é véio, mas faz todo sentido: 'a união faz a força' e você deve apostar nisso para ter um dia mais produtivo no trabalho. Una-se aos colegas e lutem juntos para cumprir as tarefas e alcançar as metas em comum. Vênus na sua Casa do Trabalho facilita o convívio com os colegas e deixa você ainda mais gentil e prestativx com todos à sua volta. O astro também abre os caminhos de quem está em busca de um novo emprego e avisa que alguém da família pode ajudar. Quem tem negócios com parentes deve ter jogo de cintura no início do dia, mas será mais fácil se entenderem à tarde. Na conquista, Marte na Casa da Comunicação dará coragem e ousadia de sobra para você se declarar e pedir alguém em namoro. Quem já tem par pode contar com as bênçãos do Sol e da Lua, que fecham na parceria e anunciam uma fase repleta de amor, carinho, romantismo e companheirismo. Converse sem brigar!



Peixes - 20/02 a 20/03





Se depender do apoio dos astros, o trabalho terá prioridade para você. Sol e Lua na Casa 6 aumentam a sua disposição, disciplina e organização, o que deve facilitar bastante as tarefas. É um ótimo astral para concluir o que ficou pendente e deixar todo o serviço em dia. Seu empenho pode render uma grana extra para o bolso e a sensação de dever cumprido fará muito bem ao seu astral. Só evite assumir mais compromissos do que pode aguentar. Respeite os horários de descanso e zele pela sua saúde. Vênus indica sorte em jogos: faça uma fezinha. O astro está no seu paraíso astral e, em sextil com Urano na Casa 3, deve realçar muito o seu charme e simpatia. Sinal verde para investir nas paqueras e conquistar um novo amor. Na vida a dois, não faltarão carinho e romantismo. Só evite discussões.