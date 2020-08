HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (14)

Áries - 21/03 a 20/04





Se depender dos astros, seu dia será superanimado e feliz. O Sol reina todo pimpão no seu paraíso astral garante sorte e brilho para tudo que decidir fazer. E não para por aí: o astro-rei está em harmonia com a Lua na Casa 3, realçando a sua criatividade e o seu poder de comunicação. Simpatia, bom humor e boa lábia ajudarão você a conseguir tudo que quiser, especialmente a convencer as pessoas. É pra glorificar de pé, hein?! E essa notícia é boa especialmente para quem trabalha com comércio, ensino, jornalismo, telemarketing e atendimento ao público. Com tanta energia a favor, você só precisa ter cuidado para não se envolver em fofocas nem cair no papo de gente falsiane. Esbanjando charme e carisma, vai ser fácil puxar papo e conquistar o coração daquele crush magia. Com Marte em Áries, você não pensará duas vezes para se declarar. A dois, noite ideal para um programa caseiro e boas conversas.





Touro - 21/04 a 20/05





Sol e Lua fecham na parceria, trocam likes e anunciam um bom dia para o seu bolso. Você pode ganhar dinheiro com algo que aprendeu no passado ou com uma atividade que faz em casa apenas como passatempo. Além disso, também pode ter ótimos resultados ao negociar um imóvel, a casa própria ou um bem de família. Confie na sua intuição para identificar boas oportunidades. No campo familiar, o convívio com parentes será alegre e prazeroso, mostre a eles o quanto valoriza seu lar e a união familiar. No amor, Marte segue o rolê na sua Casa 12 e continua a favor de um romance secreto, ainda mais se você se sentir segurança e não tiver dúvidas sobre a relação. Na paquera, encontro com um(a) ex deve balançar seu coração: conversem e avalie se é melhor se arrepender depois do que passar vontade. Na união, quanto mais cumplicidade houver, mais segura você ficará. Estimule o diálogo e não dê espaço para dúvidas, medos ou desconfianças.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Com a Lua de rolê por seu signo e o Sol na Casa 3, seu poder de comunicação estará ainda mais evidente nesta sexta-feira. Explore este talento para se destacar no trabalho, afinal, você terá enorme habilidade para convencer as pessoas. Pode aproveitar para apresentar um projeto ou negociar melhorias com seus chefes. E se trabalhar em equipe, vai liderar os colegas e alcançar qualquer objetivo. Tá de parabéns, hein, minha filha! Para quem procura emprego, a fase é ideal para fazer novos contatos, distribuir currículo e participar de entrevistas e processos seletivos. Taca-le pau nesse carrinho, Marcos! Na vida social, tome a iniciativa e convide a turma para fazer algo divertido, mesmo que seja online por conta da pandemia. Com Marte na Casa 11, não se assuste se uma amizade se transformar em paixão. No romance, a sintonia com seu bem será deliciosa e tudo será resolvido com diálogo. Mostre o quanto valoriza seu bem.





Câncer - 21/06 a 21/07





Sextou! E ainda que a Lua desperte em você alguma preguiça, os atros vão aumentar o seu desejo de ganhar dinheiro e melhorar de vida. Isso incentivará você a vencer o desânimo e lutar com unhas e dentes pelo que quer. Marte no ponto mais alto do se Horóscopo sinaliza que pode conquistar uma promoção ou assumir novos desafios no emprego. E o Sol na Casa das Finanças anuncia que seu empenho pode ser render uma grana extra para o bolso. Confie nos seus instintos e mostre do que você é capaz. Na paixão, pode se envolver com uma pessoa que já é comprometida ou viver um romance secreto com alguém influente ou do trabalho. Na vida a dois, ótimo astral para trocar confidências, sonhar junto e fazer planos com seu amor. Na intimidade, aposte em um look bem sexy e revele todo seu poder de fogo.

Leão - 22/07 a 22/08





O Sol brilha em seu signo, renova sua vitalidade e ilumina ainda mais o seu brilho natural. Vai ser fácil cativar as pessoas e se destacar aonde for. Já a Lua segue o baile em sua Casa 11 e indica que você vai investir toda sua energia em seus projetos para o futuro e poderá contar com amigos para tudo que precisar - não fazem mais do que a obrigação, certo? Mas antes de colocar uma ideia em prática, que tal investir em um curso, buscar a orientação de quem entende do negócio e se especializar? Isso vai aumentar incrivelmente as suas chances de sucesso. No amor, Marte indica que pode conhecer alguém e ter tanta sintonia com esta pessoa ao ponto de se apaixonar no primeiro encontro ou que pode sentir uma atração enorme por alguém da turma que já conhece bem. A união promete doses extras de companheirismo e cumplicidade. Boa noite para compartilhar seus sonhos e desejos mais secretos.





Virgem - 23/08 a 22/09





Virgem, a Lua brilha na sua Casa 10, realça o lado mais ambicioso do seu signo e incetiva você a se dedicar ainda mais à carreira. Mas com o Sol na Casa 12, você vai preferir trabalhar nos bastidores e vai investir nos seus projetos com a máxima cautela e discrição. Errado não tá, viu? Seu trabalho vai render mais se puder se isolar num canto tranquilo, longe de barulho e agitação. Marte na Casa 8 dá coragem e determinação de sobra para mudar de emprego ou transformar o mundo ao seu redor. Na vida social, fazer o bem a outras pessoas vai alegrar seu coração: que tal ajudar em projetos assistenciais e ações voluntárias? No amor, seu poder de atração continua top e você pode despertar paixão em um crush muito influente. Talvez prefira manter um romance em segredo. Quem já tem par, aproveite p dia para falar dos seus sonhos e projetos. O clima deve ferver na intimidade.





Libra - 23/09 a 22/10





Libra, os estudos continuam favorecidos e você deve aprender tudo que puder. A fada sensata Lua segue o rolê na sua Casa 9 e acentua seu espírito aventureiro e seu desejo de buscar novos horizontes. Não perca nenhuma chance de viver novas experiências, mas siga o exemplo de pessoas bem-sucedidas e que já chegaram onde você quer estar. Aprenda com a sabedoria e com os erros dos outros. No campo sentimental, a influência do Sol na sua Casa 11 promete aumentar sua popularidade. aproveite para conhecer gente nova e ampliar seu círculo de amizades. Numa dessas, pode até começar novas paqueras, se apaixonar e até iniciar um romance promissor. A paixão está no ar e pode pegar seu coração de jeito. No romance, Marte coloca fogo no parquinho, esquenta a relação e deixa tudo mais intenso. Só não vale discutir por bobagens.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Com o Sol na Casa 10, você vai sentir um desejo irresistível de provar a sua competência e a sua importância para o mundo. Não medirá esforços para se destacar no trabalho e conquistar a admiração dos chefes. Ainda mais com a Lua na Casa 8, que aumenta o desejo por mudanças. Vai investir todas as suas fichas em uma promoção ou em um novo emprego. Só precisa ter cuidado para não exagerar e acabar prejudicando a sua saúde. Marte na Casa 6 pede cuidado com acidentes, especialmente com fogo e velocidade. Agora, o astro também dá disposição em dobro para iniciar uma mudança de hábitos, abandonar um vício e investir numa reeducação alimentar: hoje é sexta, mas nada de sextar com exageros nos lancho e nos bons drinks! No amor, a Lua realça sua sensualidade e garante sucesso absoluto nas paqueras e no romance. Renda-se aos desejos e inove no sexo.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Sagita, sextou com a Lua toda serelepe na sua Casa 7, estimulando as parcerias e o trabalho em equipe. Unir-se aos colegas será superprodutivo e você ainda pode aprender coisas bem importantes com a troca de experiências. Aliás, o Sol na Casa do Conhecimento indica que você terá grande facilidade para aprender, então, também vale a pena investir em cursos e treinamentos. Isso deve melhorar seu currículo e pode abrir novas portas para o seu sucesso. Marte, o planeta da paixão, está de rolê por seu seu paraíso astral e, com a Lua na Casa da Sensualidade, seu charme será multiplicado várias vezes. Eu ouvi um amém? Por isso, aguarde boas surpresas e novidades incríveis na paquera e a dois. Pode iniciar um romance e tudo indica que ele vai evoluir rápido para algo sério. Na união, a sintonia será perfeita sem defeitos e o amor estará ainda mais forte e excitante. Desejos à flor da pele!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Você vai encarar o trabalho com muita responsa e disciplina. Com o Sol brilhando em sua Casa das Transformações, quem sonha em mudar de emprego ou conquistar mais estabilidade no trabalho terá boas oportunidades de conseguir isso. Mas você que lute, viu, minha filha, porque tudo que resolver fazer vai exigir empenho e dedicação, mas o céu garante que todo esforço vai valer a pena. Você também pode começar um serviço extra em casa e Marte dará determinação de sobra para você fazer dar certo. Agora, se for trabalhar com parentes, divida bem as tarefas para não haver discussões, ok? Reserve um tempo para cuidar da saúde. Receitas de família devem lhe fazer bem. No amor, seu charme vai atrair como ímã e você saberá direitinho como agir para envolver quem deseja. À noite, a Lua entrará na Casa do Casamento e promete unir ainda mais os casais.





Aquário - 21/01 a 19/02





Sextou e a Lua está de rolê no seu paraíso astral, trazendo mais sorte, criatividade e entusiasmo para você. Seu alto-astral será contagiante e vai inspirar todos ao seu redor. No trabalho, até as tarefas mais chatas e difíceis vão parecer mais fáceis hoje. Para completar, o Sol reina na sua Casa 7, estimula as parcerias e dá sinal verde para investir numa sociedade com alguém de confiança. Valorize a troca de ideias, pois isso pode render soluções criativas e rápidas para qualquer problema. Nas paqueras, seu charme será irresistível e vai deixar muita gente aos seus pés. E Marte na Casa 3 anuncia papos deliciosos, é só aproveitar! O Sol abençoa a vida a dois e traz doses extras de companheirismo à relação. Convide seu amor para um programinha romântico, pode ser em casa mesmo, e declare o seu amor. Só não perca tempo com discussões: hoje é dia de maldade! Aproveite para seduzir e namorar!



Peixes - 20/02 a 20/03





Sextou bem sextado, Peixes, e hoje você vai mostrar ótimo pique para o trabalho e nada será mais prazeroso do que a sensação de dever cumprido. Além disso, a Lua na sua Casa 4 indica um bom dia em família. Melhor ainda para quem trabalha com parentes ou tem um negócio familiar. Falando em trabalho, você também pode iniciar algo novo e lucrativo em casa nas horas vagas: use a sua experiência e força de vontade para incrementar o orçamento. No amor, Marte na Casa 2 aumenta o desejo de encontrar alguém para chamar de seu. Se você já encontrou seu par, saiba valorizar e demonstrar o seu amor. Mas nada de sufocar o par com cobranças, ciúme e discussões. O amor precisa de confiança e liberdade. À noite, a Lua entrará no seu paraíso astral, trazendo mais charme e romantismo para você. Aproveite para investir nas paqueras ou num programinha romântico só a dois.