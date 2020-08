Homem tenta matar a ex-mulher, se esfaqueia e os dois vão para Santa Casa

Caso ocorreu na noite de segunda-feira (17) no Jardim Los Angeles, em Campo Grande

Na noite desta segunda-feira (17) uma mulher de 31 anos e um homem de 39 anos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até a Santa Casa de Campo Grande. O homem invadiu a casa e esfaqueou a ex-mulher na frente dos filhos. Ele está internado sob custódia.





Segundo informações do boletim de ocorrência, as crianças contaram à polícia que o pai arrombou a porta da cozinha, entrou na casa e esfaqueou a ex-mulher duas vezes, na barriga e no braço. Em seguida, o homem começou a ferir o próprio corpo com a faca.





As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levadas para a Santa Casa. A mulher não corre o risco de morte. O estado de saúde do autor é grave.





O caso foi encaminhado para a Deam (Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher).





