Homem morre e outros dois ficam feridos em atentado na fronteira

Saturnino Rojas Palácio era funcionário da prefeitura de Pedro Juan

Um homem morreu e outros dois ficaram feridos em um atentado a tiros, ocorrido na noite desta terça-feira (18), em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia vizinha de Ponta Porã (MS), a 323 km de Campo Grande. Saturnino Rojas Palácio foi morto ao sair para ver o que teria causado uma movimentação na casa ao lado da dele, no cruzamento das ruas Coronel Martinez com a General Diaz no Bairro Guarani. O filho dele, identificado como David e Anderson Arial Silva Rodrigues também ficaram feridos. Os criminosos teriam utilizado arma automática no crime.





De acordo com as primeiras informações, os suspeitos teriam chegado de carro na vizinha e rendido uma pessoa. Durante a abordagem, também teria ocorrido uma suposta troca de tiros, próximo ao cruzamento. Ao sair de sua residência para ver o que estava acontecendo, Saturnino teria sido atingido no peito.

Aglomeração de pessoas no local onde ocorreram os crimes

Ainda conforme o site MS em Foco, uma policial, ainda não identificada, teria reagido aos disparos e ferido um dos atiradores. Contudo, tanto o criminoso quanto o suposto refém, teria sido levado pelos outros comparsas. Anderson Arial estava nas proximidades do local e teria sido atingido por um bala perdida. Ele foi encaminhado ao hospital por policiais.





Já Saturnino Rojas morreu logo após dar entrada no Hospital San Lucas. O filho dele foi levado para uma clínica particular. No local onde houve o confronto foi abandonada uma caminhonete vermelha com placas do Paraguai, um telefone celular e um boné. As autoridades policiais ainda não confirmaram se de fato alguém teria sido levado como refém pelos bandidos.





A Polícia Nacional do Paraguai está no local com dezenas de policiais e buscas já estão sendo feitas para tentar prender os pistoleiros.





