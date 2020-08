Homem é preso por dirigir embriagado e fazer manobras arriscadas dentro do Detran de MS

Segundo órgão, motorista que é guarda patrimonial, disse que passou a madrugada trabalhando e alegou ter tomado 4 latinhas de cerveja antes de ser flagrado, em Campo Grande.

Homem é preso por dirigir embriagado dentro da sede do Detran-MS, em Campo Grande ©Detran/Divulgação Um homem de 40 anos foi preso no final da manhã desta segunda-feira (3) após ser flagrado dirigindo embriagado e fazendo manobras arriscadas no pátio da sede do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran), em Campo Grande.





De acordo com o órgão, ele foi abordado por agentes de fiscalização de trânsito após uma denúncia de que estaria com o som do carro em volume máximo.





Segundo o Dentran, durante abordagem, os agentes realizaram o teste de bafômetro que indicou um índice de 0.62 mg de álcool , o que, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), configura crime de trânsito.





Conforme a assessoria de comunicação do órgão, o condutor disse que é guarda patrimonial e que passou a madrugada trabalhando, mas teria bebido quatro latas de cerveja na manhã dessa segunda, quando chegou em casa após ter deixado o plantão.





Segundo o chefe do setor de fiscalização de Trânsito do Detran-MS, Otílio Ruben Ajala Junior, o condutor extrapolou os limites do bom senso quando assumiu a direção de um veículo em vias públicas, o que piora a situação na qual foi flagrando dentro das dependências do órgão responsável pelo trânsito em Mato Grosso do Sul.





“Isso demonstra o descaso do condutor, mas também a eficiência do trabalho desenvolvido por nossos agentes. Estamos sempre acompanhando as operações de Lei Seca e atentos a qualquer comportamento adverso no trânsito”, informou.





O motorista estava com o documento do carro vencido e teve o veículo recolhido para o pátio do Detran. Ele foi autuado por dirigir embriagado e conduzido até a delegacia de Polícia Civil. A multa aplicada nesse caso é de R$ 2.934,70, considerada gravíssima e o condutor deverá também arcar com o valor da fiança para ser liberado.

