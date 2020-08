Homem é espancado por populares após oferecer R$ 100 para abusar de menina

Ele ainda foi amarrado até a chegada da PM e Corpo de Bombeiros

Homem chegou a ser amarrado pelas pernas ©Leonardo de França

Homem de 48 anos foi espancado depois de tentar estuprar uma adolescente de 13 anos no final da manhã desta terça-feira (04), no Varandas do Campo, região do Jardim Los Angeles, em Campo Grande. Ele teria oferecido R$ 100 à vítima, que gritou por ajuda. O suspeito ficou ferido e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros.





Conforme apurado, a vítima seguia pela rua quando foi abordada pelo homem que se aproximou em uma bicicleta. Ele estava com uma faca na cintura e teria oferecido o dinheiro para manter relações com ela, o que caracterizaria estupro de vulnerável mesmo que ela aceitasse, uma vez que tem menos de 14 anos.





No entanto, a vítima recusou e começou a gritar por socorro, oportunidade em que moradores passaram a persegui-lo em uma praça. Ele foi agredido com pauladas e pedradas, correndo por aproximadamente cinco quadras. e em seguida foi amarrado pelas pernas e braços nas imediações da Rua Francisco Morato, até a chegada da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Ele recebeu atendimento, foi preso e encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) das Moreninhas.



©Leonardo de França