Governo escolhe André Brandão para assumir presidência do Banco do Brasil

Cargo estava vago desde a saída de Rubem Novaes, que entregou carta de demissão na semana passada













A presidência do Banco do Brasil, que ficou vaga desde a saída de Rubem Novaes que entregou a carta na semana passada, vai ser assumida por André Brandão, que aceitou o convite do Governo de Jair Bolsonaro para comandar o banco. Brandão é o atual presidente do HSBC.





De acordo com a CNN Brasil, o perfil escolhido se assemelha ao do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que possui boa circulação no mercado financeiro.





O perfil a ser escolhido era uma das preocupações da equipe econômica do governo de Bolsonaro.





O executivo ingressou no Grupo HSBC no final de 1999, na área de renda fixa, vendas e câmbio. Em 2001, assumiu o cargo de diretor de tesouraria, e posteriormente, foi promovido a diretor-executivo de tesouraria.





Com 26 anos no mercado financeiro, Brandão trabalhou por 11 anos no Citibank, entre São Paulo e Nova York.





Fonte: Mídiamax