Ganhadores do Nota Premiada MS têm 4 dias para se cadastrar e não perder prêmio

Em julho, 161 ganhadores de março perderam o prazo e deixaram de receber o prêmio

Para não perder o prêmio de R$ 527,70, os 214 ganhadores de abril do Nota Premiada MS, tem até a sexta-feira (14) para fazer o cadastramento no site do programa. Eles acertaram a quina e dividem o R$ 112,9 mil.





Dos ganhadores de março, 161 perderam R$ 660,70 por perderem o prazo e do sorteio de fevereiro foram 154 que não se cadastraram.





"Os ganhadores estão deixando a data do prêmio prescrever porque, na maioria dos casos, eles não estão acessando o site Nota MS Premiada para conferir se foram ou não contemplados com o prêmio. Há ainda, mesmo em menor quantidade, os casos em que os dados bancários estão sendo informados incorretamente.”, explicou o chefe da Unidade de Educação Fiscal da Secretaria de Fazenda, Amarildo Cruz.





Os ganhadores têm o prazo de 90 dias para cadastrar as informações no site www.notamspremiada.ms.gov.br e receber o valor. Para saber se foi contemplado, basta ir à aba lista de sorteados do mês e consultar o número do CPF.





“É nossa intenção fazer com que as pessoas recebam o seu prêmio, e não o dinheiro retornar para o tesouro do Estado”, reiterou Amarildo Cruz.





Nota Premiada





Conforme o Decreto 15.341/2019 podem participar do programa as pessoas físicas inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal do Brasil, que adquirirem mercadorias ou bens de estabelecimentos contribuintes do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) localizados em Mato Grosso do Sul.





Para resgatar o prêmio o consumidor deve se cadastrar no site da Nota MS Premiada em até cinco dias úteis antes da prescrição do prêmio – 90 dias após o 15° dia do mês subsequente à data do sorteio. O dinheiro será depositado em conta bancária informada pelo contribuinte no momento do cadastro no site.





A inclusão do CPF na nota fiscal é válida para compras a partir de R$ 1,00 (um real). Informações, dúvidas e reclamações ligue ou envie mensagens para o número 3389-7801.





