Funtrab oferece 336 vagas em Campo Grande nesta segunda

A semana começa com várias oportunidades para quem busca uma vaga no mercado de trabalho. A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) oferece 336 vagas de emprego nesta segunda-feira (31) em Campo Grande. As vagas vão de babá a marceneiro.





Há vagas para abatedor, açougueiro, analista de contas, arte-finalista, auxiliar de cozinha, azulejista, babá, balconista de açougue, capataz, eletricista, estoquista, jardineiro, leiturista, mecânico, montador soldador, padeiro confeiteiro, pedreiro, serralheiro, técnico mecânico, entre outros.









Os interessados nas funções ofertadas para Campo Grande, devem procurar a Funtrab na Rua 13 de Maio, n° 2.773, Centro, de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30. Para participar da seleção é necessário apresentar documentos pessoais como RG (Registro Geral), CPF (Cadastro de Pessoa Física) e Carteira de Trabalho.





Outra forma de participar, é baixando o aplicativo Sine Fácil, do Ministério do Trabalho no celular, onde é possível consultar as vagas disponíveis, e até agendar entrevista com o empregador. Caso o candidato se enquadre no perfil solicitado, o app irá gerar uma carta de encaminhamento com data e horário para entrevista. A Funtrab orienta que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.