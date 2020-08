Frio e chuva devem predominar em MS nesta quinta-feira (20)

Tempo chuvoso e baixas temperaturas devem permanecer até a próxima terça-feira (25)





Chegada de frente fria continua derrubando as temperaturas e vai obrigar os sul-mato-grossenses a tirar o casaco e o guarda-chuva do armário. Em Campo Grande chove desde a madrugada desta quinta-feira (20), e mesmo após às 6 horas, o céu ainda permanecia escuro e carregado. Essa realidade deve se repetir na maior parte do Estado, com previsão de céu nublado e possibilidade de temporais.





De acordo com informações do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima)apenas para as regiões norte e do bolsão não são esperadas chuvas. Nas áreas sudoeste, sul, centro e do Pantanal há possibilidade de chuva e temporais isolados com ventos fortes e raios.





Por causa do volume intenso das chuvas, o Cemtec emitiu alerta para prováveis registros de alagamentos, enxurradas e transtornos. O tempo chuvoso e baixas temperaturas devem permanecer pelo menos até a próxima terça-feira (25), quando a massa de ar frio começa a perder força.





Até lá, geada está prevista para o final de semana na região sul do Estado. A expectativa é de que essa seja a massa polar mais forte do ano, superando o frio de 1,1°C registrada em Iguatemi no dia 8 de maio.





Além do calor, a chuva também afastou o tempo seco, comum nos últimos dias. A umidade relativa melhora do ar nesta quinta-feira ficará elevada em todas as regiões com variação estimada entre 60% a 100% ao longo do dia.





As temperaturas continuam a cair e devem ficar entre 6ºC e 30°C. Em Campo Grande a o dia amanhece com 15°C e a máxima será de 21°C.