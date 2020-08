Ex-ministro Carlos Marun está internado com covid-19 em hospital de Porto Alegre

Carlos Marun iria integrar comitiva brasileira que viajou ao Líbano para distribuir alimentos após a explosão no porto de Beirute

©ARQUIVO PESSOAL

O ex-deputado federal por Mato Grosso do Sul e ex-ministro do governo de Michel Temer (MDB), Carlos Marun está internado com covid-19 na Santa Casa de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Marun começou a sentir os primeiros sintomas da doença, no último dia 9, depois de ir a reuniões em Brasília e no Rio de Janeiro, na semana anterior.





Conforme apurado pela reportagem, ex-ministro iria integrar a comitiva chefiada pelo ex-presidente da Republica, Michel Temer que viajou até o Líbano para entregar alimentos e medicamento, no último dia 13, depois da explosão no porto de Beirute.





Mas por conta dos sintomas o ex-ministro precisou cancelar a viagem para ficar em isolamento domiciliar. Contudo, na última sexta-feira (14) ele teve febre alta e dores no corpo e precisou ser internado na unidade de saúde. Desde então ele está em observação em um quarto comum do hospital.





“O dia avançou sem novidades o que é bom. Estou sem febre e também não estou utilizando ventilação mecânica”, se pronunciou o ex-ministro através de sua assessoria de imprensa. Em uma imagem adquirida pela reportagem o ex-deputado aparece sentado em uma cadeira tomando soro.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS