Ex-BBB Gizelly descobre nódulos nos seios e diz que passará por cirurgia

Gizelly Bicalho usou as redes sociais para desabafar com os seguidores após descobrir novos nódulos nos seios, na última semana. A ex-BBB contou que já sofreu antes com a situação anteriormente, tendo passado por duas intervenções cirúrgicas na adolescência.

Mas, segundo ela, dessa vez o problema foi mais grave.

“Gente, há mais ou menos duas semanas eu procurei o meu cirurgião plástico, porque eu estava sentindo muita queimação na região do peito e dor. Eu já estava sentindo há algum tempo e estava enrolando pra ir”, falou Gizelly.

“Com 13, 14 anos, eu tive o meu primeiro nódulo. Eu já tirei duas vezes, operei com 16 anos, depois apareceu de novo, só que dessa vez eu senti diferente, porque queimava e doía, aí eu fui nele pra ver se era alguma coisa do silicone”, detalhou a advogada.

Conforme o portal Uol, ela já havia sido orientada a fazer checagens anuais para prevenir possíveis tumores, já que sua avó também tem histórico de nódulos nos seios. Mas a participante do BBB 20 confessou não ter seguido os conselhos médicos.

“Ele pediu para eu fazer ultrassom, porque desde que eu operei, a radiologista que eu fui falou: ‘Gizelly, por conta do seu histórico, faça uma vez ao ano pelo menos’, e eu não tinha feito esse ano, e desde que eu operei, há 3 anos, eu nunca mais fiz”, lamentou ela. A advogada de 27 anos contou que os exames constataram a presença de quatro nódulos, um deles diferente dos que ela já tinha retirado quando mais jovem.



