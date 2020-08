Estado autoriza obras nas rodovias Guaíra Porã e MS-290, em Iguatemi

Em lançamento à distância, governador falou com a cidade durante entrevista no rádio ©CHICO RIBEIRO

O planejamento de obras do Governo do Estado para 2020 segue em execução mesmo na pandemia de coronavírus, que diminuiu atividade econômica do País. Nesta terça-feira (11), a cidade de Iguatemi garantiu R$ 48 milhões para ações de infraestrutura.





Entre os investimentos lançados, ganham destaque a revitalização de 914 metros da rodovia Guaíra Porã, a MS-295; e a implantação e pavimentação de 31,70 quilômetros da MS-290, a antiga Estrada da Balsinha, que liga os municípios de Iguatemi, Itaquiraí e Naviraí.





A autorização foi dada pelo governador Reinaldo Azambuja. “São obras estruturantes que ajudam no desenvolvimento do município”, explicou. “Não estamos presentes no lançamento para evitar aglomeração. O Estado optou manter o isolamento, mas decidiu avançar com esses investimentos em obras”, completou o governador.





Na revitalização da rodovia Guaíra Porã serão investidos R$ 2,7 milhões. Serão feitas a duplicação da pista com pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, além de sinalização, paisagismo, iluminação e implantação de ciclovia. O Estado autorizou o início imediato da obra.





Licitação





Os demais investimentos estão na fase de licitação. Reinaldo Azambuja autorizou abertura do processo licitatório da obra de implantação e pavimentação dos 31,70 quilômetros da MS-290, a antiga Estrada da Balsinha - do entroncamento da BR-163 ao entroncamento da MS-180. A obra está orçada em R$ 42,4 milhões.





Orçadas em R$ 2,8 milhões, as obras de restauração da Rua Senador Muller e das avenidas Otaviano dos Santos e Presidente Vargas; e de construção da ponte de concreto sobre o Rio Maracaí, no acesso ao Assentamento Rancho do Loma, também tiveram processos licitatórios autorizados pelo governador.





“Nosso governo que fez o dever de casa. Temos parceria com Iguatemi e com todos os municípios. Só um governo municipalista está presente nos municípios ajudando nas demandas e colocando os investimentos, que além de gerar emprego e renda melhoram a qualidade de vida das pessoas”, finalizou Reinaldo Azambuja.





Por: Bruno Chaves, Subcom