EMPREGOS| JBS oferece mais de 5,2 mil vagas em todo o Brasil

Companhia está com oportunidades em áreas operacionais e administrativas em 16 estados e no Distrito Federal

A JBS anuncia a abertura de 5,2 mil novas vagas de emprego em 16 estados brasileiros e no Distrito Federal. As oportunidades são, em geral, para as atividades de corte, abate e desossa de carnes de bovinos, aves e suínos. Também há posições disponíveis nos Centros de Distribuição, lojas, incubadoras de aves, e nas fábricas de ração da empresa em várias regiões.





Na Seara, unidade de negócios de aves, suínos e alimentos preparados da JBS, são mais de 4 mil posições disponíveis no país – mais da metade delas na região Sul do país. Santa Catarina tem o maior número de oportunidades (1500), seguida de Rio Grande do Sul (700) e Paraná (500). Ainda há posições em aberto em outros estados, incluindo São Paulo (700) Mato Grosso do Sul e Bahia, que juntas somam mais de 800 oportunidades.





Na Friboi, empresa líder no segmento de carne bovina no país, a maioria das mais de 700 oportunidades pela empresa está nos estados de São Paulo (400), Goiás (100), Mato Grosso (100), Mato Grosso do Sul (60) e Rondônia (50).





A JBS Couros está com 50 novas oportunidades nos estados de Goiás (Itumbiara, Porangatu e São Luís dos Montes Belos), Minas Gerais (Uberlândia) Mato Grosso do Sul (Campo Grande, Naviraí e Nova Andradina), Mato Grosso (Barra do Garças, Colíder e Pedra Preta), Rondônia (Cacoal, Colorado do Oeste) e São Paulo (Lins).





Na JBS Novos Negócios, unidade que reúne operações relacionadas às unidades de processamento de proteínas da empresa, são outras 60 vagas para as unidades Ambiental, Biodiesel, Higiene & Limpeza, Embalagens Metálicas e Transportes com destaque para os estados de São Paulo (Lins, Barretos e Guaiçara) e Mato Grosso (Campo Verde).





A Swift tem 250 oportunidades nas lojas do estado de São Paulo com vagas distribuídas entre Grande São Paulo, interior e litoral.





Além dessas vagas destinadas aos processos de modernização das linhas e de atendimento à produção, desde o início da pandemia, a JBS já contratou mais de 10 mil colaboradores. Nesse período, a maior parte das contratações ocorreu em razão das rígidas medidas de prevenção contra a covid-19 adotadas pela Companhia que manteve preventivamente os colaboradores do grupo de risco em suas casas, entre elas pessoas com mais de 60 anos, gestantes e aqueles que tenham indicação clínica. Saiba mais em jbs.com.br/medidasdeprotecao





Para participar dos processos seletivos, o candidato deve se inscrever nesta página https://jbs.com.br/carreiras/ ou entrar em contato com a unidade da empresa mais próxima.





Sobre a JBS





A JBS é uma das líderes globais da indústria de alimentos e conta com uma plataforma global de produção diversificada por geografia e por tipos de proteína. A Companhia conta com mais de 240 mil colaboradores no mundo e que atuam nas unidades de produção ou escritórios da empresa em todos os continentes em países como Brasil, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, China, entre outros. No Brasil, a JBS é uma das maiores empregadoras privadas do país com são mais de 130 mil colaboradores em todas as regiões brasileiras.





No mundo todo, a JBS oferece um amplo portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e inovação: Friboi, Moy Park, Pilgrim’s Pride, Primo, Seara, Swift, Gold’n Plump, entre outras. São mais de 275 mil clientes atendidos em todo o mundo, de 190 nacionalidades.





Com foco em inovação, essa diretriz se reflete também na gestão de negócios correlacionados, como couros, biodiesel, colágeno, higiene pessoal e limpeza, envoltórios naturais, soluções em gestão de resíduos sólidos, reciclagem, embalagens metálicas e transportes.