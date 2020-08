EMPREGOS| Funtrab tem 632 vagas de emprego em 31 cidades nesta segunda-feira (3)

©DIVULGAÇÃO

A semana começa com 632 vagas de emprego oferecidas pela Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) em 31 cidades do Estado. Na lista aparecem, inclusive, oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência física.





Os destaques são para vagas de eletricista, encanador, cozinheiro, vendedor, operador de máquinas pesadas e servente de obras. Para concorrer a uma das opções é preciso procurar a sede da Funtrab na sua cidade portando documentos pessoais.





Serviço





Interessados devem se cadastrar na Funtrab, com RG, CPF e Carteira de Trabalho. O prédio fica na Rua 13 de maio, 2773 e o atendimento é de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30, para retirar senha de atendimento.