Emenda do deputado Lídio Lopes beneficia pequenos produtores de Japorã

O deputado estadual Lidio Lopes (Patriota) entregou ao município de Japorã a emenda parlamentar destinada a fomentação da produção da agricultura familiar. A emenda resultou no convênio com a Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) assinado pelo prefeito Paulo Cesar Franjotti e o secretário Jaime Verruck.



A emenda será destinada para compra de implementos agrícolas composto por um pulverizador de 600 litros, uma carretinha com pipa 3 mil litros e uma plantadeira de rama. No município de Japorã a agricultura familiar é composta por mais de 2 mil pessoas, incluindo uma aldeia indígena com destaque na produção de mandioca.



“Sei da importância desses equipamentos para melhorar a vida dos pequenos agricultores, e por isso priorizei o atendimento ao município de Japorã com a nossa emenda parlamentar”, destaca Lidio Lopes.



ASSECOM