Em surto, sobrinho mata idoso a golpes de faca no tórax e abdômen

Homem de 33 anos invadiu a casa do tio, em Paranaíba e o golpeou diversas vezes; mãe diz que ele faz uso de medicamento

Homem foi preso próximo da delegacia da Polícia Civil ©ARQUIVO

Idoso de 66 anos foi morto a facadas pelo sobrinho, de 33 anos, que estaria em surto no momento do crime, ocorrido ontem, em Paranaíba, a 370 quilômetros de Campo Grande. O suspeito foi preso perambulando perto da delegacia da Polícia Civil, horas depois do crime.





De acordo com Corpo de Bombeiros, o crime ocorreu por volta das 16h40. A vítima e o sobrinho moravam em vila de 4 casas no Jardim América, todas habitadas por membros da mesma família.





O idoso assistia a um filme na televisão quando o homem invadiu a casa e o esfaqueou diversas vezes no tórax e no abdômen. Testemunhas disseram que ele saiu correndo e jogou a faca pela rua.





O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o homem morreu no local. O suspeito foi preso e levado à Polícia Civil, em aparente surto psicótico. Em depoimento preliminar, a mãe dele diz que ele faz uso de medicamento controlado para esquizofrenia.





O homem ainda não prestou depoimento, pois teve que ser medicado depois de preso. A arma do crime ainda não foi encontrada. O corpo do idoso ainda não foi liberado do IML (Instituto Médico Legal) para sepultamento.





