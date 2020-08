ELEIÇÕES 2020| As convenções partidárias 2020 estão chegando, o que fazer?

Está chegando o período das convenções municipais. Com a promulgação da Emenda Constitucional (EC) nº 107/2020, que adiou as Eleições Municipais 2020, todos os prazos eleitorais previstos para o mês de julho foram prorrogados por 42 dias, proporcionalmente ao adiamento da votação. Assim, as convenções partidárias para a escolha de candidatos, que aconteceriam de 20 de julho a 5 de agosto, serão realizadas no período de 31 de agosto a 16 de setembro.





Fazer a escolha do candidato certo pode evitar muitas dores de cabeça durante a campanha eleitoral. Mas como fazer a escolha certa? – Fazer uma boa pesquisa para saber o candidato ideal no seu Município.





Dados confiáveis para a campanha política





Uma campanha política precisa de dados para ser estruturada com precisão. Decisões tomadas sem embasamento pode ser um desperdício de tempo e dinheiro, ambos muito escassos em época de eleição. Para que todos os recursos sejam investidos exatamente onde são mais necessários é imprescindível que as decisões sejam tomadas com base nessas informações confiáveis.





Além disso, os dados provenientes de uma pesquisa de acompanhamento durante o período eleitoral nos indicam se a campanha está indo pelo caminho esperado ou não, o que permite pensar em mudanças e corrigir as ações em tempo hábil.





Os dados só podem ser considerados confiáveis se a pesquisa for conduzida por profissionais competentes, considerando amostras significativas e um processo de pesquisa bem feito. Conversar apenas com um grupo específico de pessoas não vai mostrar a realidade da cidade e pode atrapalhar a formulação das estratégias de campanha.





Ajudar na tomada de decisões estratégicas





As decisões estratégicas para a campanha ficam mais simples quando entendemos o contexto de cada cidade e o que os cidadãos estão pensando sobre os candidatos. Com essas informações em mãos é possível decidir qual decisão tomar sobre quais as necessidades mais urgentes da população e como atendê-las com maior eficiência.





Propagandas que custam muito dinheiro de campanha podem ser otimizadas quando sabemos exatamente com quem queremos falar e como fazer isso para obter os melhores resultados. As pesquisas podem nos mostrar qual é o principal meio de comunicação que os eleitores usam para se manterem informados.





Conhecer a população da sua cidade





No final as pesquisas acabam servindo como uma ferramenta para conhecer a população, o que ela pensa, como está se sentindo em relação à política e à cidade, o que eles pensam que pode ser feito para melhorar e o que está sendo realizado corretamente.





Conhecendo as pessoas e ouvindo o que elas têm a dizer fica mais fácil pensar no que fazer para que elas confiem seu voto em um candidato.





Por meio das pesquisas é possível descobrir com quais sentimentos os eleitores mais se identificam e por que, como eles veem outros políticos em nível estadual e federal para saber se vale a pena fechar alianças e seguir uma linha de governo parecida ou se essa abordagem não funciona para os cidadãos.





Pesquisas de opinião são a sua melhor ferramenta para conseguir fazer uma campanha que faça sentido e que seja adequada para o contexto em que você está inserido.





A importância das pesquisas eleitorais vem crescendo entre nós. Ao mesmo tempo, aumenta a confiança do eleitorado nas informações divulgadas. Esse crescimento se deve à elevação do nível de qualidade do trabalho desenvolvido pelos institutos. As pesquisas eleitorais são um meio útil à tomada de decisões. No Mato Grosso do Sul, o Instituto Ranking foi a que mais acertou os resultados nas eleições de 2018.





INSTITUTO RANKING PESQUISA





Contato: (67) 9 9968-0055 / 67 3023-4343

Não deixe de conferir a nossa fan-page: