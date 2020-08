Domingo de sol e calor pode chegar aos 36°C no Pantanal

Em Campo Grande, a máxima prevista é de 32ºC, com alerta para umidade relativa do ar abaixo dos 50%





Domingo de sol e muito calor, em Mato Grosso do Sul. Assim como vem sendo há mais de 40 dias, não há previsão de chuva para hoje, em todo o Estado. A máxima, em Campo Grande, pode chegar aos 32ºC, com alerta para umidade relativa do ar abaixo dos 50%.





Mesma previsão para Dourados, onde o sol também predomina e os termômetros também alcançam os 32°C.





Em Amambai, a 360 quilômetros da Capital, o dia começou com temperaturas mais baixas, na casa dos 7ºC. Mas ao longo do dia o calor aumenta, podendo chegar aos 31°C.





No município de Três Lagoas, no leste do Estado, dia um pouco mais quente, com máxima de 33°C. Em Costa Rica, no norte, os termômetros marcam até 31°C, enquanto em Bonito o sol quente contribui para temperaturas na casa dos 34°C.





Já a região oeste devem registrar as temperaturas mais altas do dia. Máxima de 36°C em Aquidauana, porte de entrada do Pantanal sul-mato-grossense. A mesma máxima é prevista em Corumbá.