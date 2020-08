Dia do Psicólogo: Cassems destaca a importância deste profissional para a atenção multidisciplinar à saúde

A data foi instituída para celebrar e conscientizar sobre a relevância da profissão





Nesta quinta-feira, 27 de agosto, é comemorado o Dia Nacional do Psicólogo. Essa data é celebrada pelos profissionais da saúde e comunidade em geral desde 1962, mas, em 2016, a lei 13.407 oficializou o dia. De acordo com Conselho Federal de Psicologia (CFP), em dados de 2018, existem no Brasil, em média, 320 mil psicólogos, a maioria dos profissionais está concentrado na região Sudeste.





Na Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), a Psicologia é considerada um dos pilares para a prevenção em saúde e qualidade de vida. Por isso, o plano de saúde possui em sua rede própria e credenciada psicólogos qualificados para atender os mais de 210 mil beneficiários. Além disso, a Caixa dos Servidores está sempre atenta às necessidades dos servidores públicos e seus familiares.





A coordenadora de Psicologia da Cassems, Claudia Szukala, fala sobre o papel do psicólogo na atualidade. “É importante citarmos que no relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 2019, o Brasil estava em primeiro lugar em pessoas ansiosas do mundo. Nós sabemos que o nível alto de ansiedade é fator de risco para depressão, para um transtorno de ansiedade generalizada e outros problemas psíquicos. Então, nós percebemos que as pessoas estão vivendo em um momento em que as informações são demais. O psicólogo se torna o profissional fundamental para ajudar as pessoas a encontrarem um equilíbrio e manterem a saúde”.





Claudia explica que o psicólogo ajuda o paciente a organizar e lidar com os seus sentimentos de maneira mais saudável. “Ao ir no psicólogo, temos um momento de contato com nós mesmos. Na atualidade, com tantas demandas, não temos mais esses momentos. O acompanhamento psicológico faz a gente conseguir ter uma vida em equilíbrio frente à um mundo que está vivendo uma explosão”.





Para a psicóloga, o cuidado com a saúde mental está atrelado à qualidade de vida. “Para sermos pessoas com saúde, precisamos estar bem fisicamente e psiquicamente. Nós precisamos dormir bem, estar bem com nossas emoções para conseguir enfrentar a vida de forma mais positiva e corajosa, com esperança”.





Claudia salienta o olhar da Cassems para a questão da saúde mental. “No plano de saúde, temos o Centro Integrado de Atenção Psicossocial (Ciaps), com psicólogos e psiquiatras, buscando ajudar as pessoas a encontrar esse equilíbrio para estar bem psicologicamente”.





Com a pandemia da Covid-19, a coordenadora de Psicologia da Cassems aponta que o plano de saúde tomou medidas específicas para a manutenção da saúde mental dos seus beneficiários e colaboradores. “Nós abrimos, logo no início da pandemia, um telefone para acolhimento psicológico, que é um espaço em que qualquer beneficiário pode ligar e ter uma escuta especializada, das 7h às 22h. Também, pensando na importância das emoções e do psicológico das pessoas, abrimos um consultório de Psicologia e Serviço Social para atender os familiares de pessoas internadas no Hospital Cassems Campo Grande”.





Os beneficiários Cassems podem ter acesso ao serviço de acolhimento psicológico via telefone pelo número (67) 4001-6919.