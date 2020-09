DIA DO NUTRICIONISTA| O que você não sabia da profissão em 3 dicas

"Ser nutricionista é vitaminar planos, dar energia a sonhos, alimentar ideias", frase de Carin Weirich.

O Dia do Nutricionista é comemorado nesta segunda-feira, dia 31 de agosto. Para celebrar a data, preparamos uma homenagem aos nutricionistas de todo Brasil com 3 curiosidades que você não sabia sobre a profissão.









Curiosidades no Dia do Nutricionista





Para encontrarmos as melhores curiosidades, entrevistamos as nutricionistas Gisele Marcondes, de Pindamonhangaba e Taubaté, e também Rejane Zanforlim, de São José dos Campos, cidades do Vale do Paraíba, interior de São Paulo.





Você sabia que a nutrição foi regulamentada no Brasil em 1967? É uma profissão nova no Brasil. Porém, em 31 de agosto de 1949 foi criada a ABN (Associação Brasileira de Nutricionistas), hoje sendo a ASBRAN (Associação Brasileira de Nutrição), onde o foco sempre foi o fortalecimento da categoria.





O campo de atuação do nutricionista é muito amplo: nutrição clínica e ambulatorial (asilos, consultórios e hospitais); nutrição esportiva; saúde coletiva; docência; indústria alimentícia; alimentação coletiva; consultoria nutricional; marketing na área de alimentação e nutrição; gastronomia, entre outros, pois sendo um profissional liberal, o nutricionista é também um empreendedor.





Comem bem :) "Nós nutricionistas gostamos de comida. Parece clichê, mas se tem uma visão do profissional onde se proíbe o que se gosta de comer. E não é bem assim. Nós buscamos a saúde física e também emocional da pessoa. E é aí que entra o equilíbrio", explica a nutricionista Gisele Marcondes. Ela acrescenta: "Como diz um colega que admiro, Luciano Bruno - quem come pouco, come de tudo um pouco".





Autoridade. O profissional nutricionista é o único habilitado, com competências técnicas, a calcular os nutrientes e calorias da sua alimentação; quem vai adequar a sua realidade e te ajudar a fazer boas escolhas. É quem briga por rótulos de alimentos mais claros, mais fidedignos, para que os consumidores saibam o que estão comprando e consumindo, minimizando os riscos à saúde.





Coronavírus? Nutricionista em tempos de pandemia? Como a crise do novo coronavírus impactou na profissão do nutricionista? "Não abandonamos os cuidados com a alimentação. Pelo contrário, enfatizamos a importância de se estar bem nutrido. A Covid-19 é uma doença ainda em investigação, não sabemos ao certo o que causa complicações, mas algumas pesquisas mostraram a necessidade de estar com peso saudável, com níveis de vitaminas adequados, com composição corporal em equilíbrio. Tudo é novo, mas não podemos vacilar. Inclusive, nos foi autorizado a primeira consulta nutricional também via online até fevereiro de 2021, para não deixar ninguém desamparado", explicou Gisele.





Feliz Dia do Nutricionista





Ainda falando sobre nutrição, temos uma curiosidade extra. Neste período de pandemia, se observou um aumento e um interesse maior por preparações caseiras. Pois com os restaurantes fechados, muitos trabalhos em home office, tivemos que nos adaptar e cozinhar nosso próprio alimento. Assim, muitas famílias melhoraram seus hábitos alimentares. "Mas também teve a turma que devido à ansiedade, consumiu mais do que habitualmente", comentou a nutricionista Gisele Marcondes.





Obrigado, nutricionista, por nos ensinar tanto. Pesquisamos como fazer comida saudável em casa, receitas saudáveis para o dia a dia, comida saudável receitas almoço, receitas de comidas saudáveis para emagrecer, receitas fáceis e saudáveis para o dia a dia, comidas saudáveis e baratas, enfim, pesquisamos de tudo e encontramos as melhores respostas com os nossos profissionais da nutrição.





Mensagem Dia do Nutricionista





Toda vez que comemos estamos alimentando doenças ou se prevenindo delas? Vamos refletir sobre esse questionamento. Sobre a mensagem ideal para enviar ao nutricionista neste dia 31 de agosto, a melhor dica é ser autêntico. Escreva com as suas próprias palavras, agradecendo o carinho desse profissional com a nossa saúde e com o nosso bem-estar. Mas vamos encerrar com uma frase marcante para esta data.





"Prefiram uma alimentação equilibrada voltada para alimentos in natura, principalmente as verduras, legumes e frutas orgânicas, os alimentos minimamente processados, além da boa hidratação. Essa mistura é a chave para ter uma boa imunidade e promover a saúde como um todo. Cuidem-se", orientou a nutricionista Rejane Zanforlim.





Feliz Dia do Nutricionista! Fica aqui a nossa singela homenagem.