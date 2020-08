Devido a feriado, não haverá expediente no Judiciário de MS nesta terça-feira (11)

O plantão judiciário funcionará normalmente para os casos considerados urgentes

Nesta terça-feira (11), não haverá expediente no foro judicial de primeira e segunda instâncias do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. O dia 11 de agosto marca o feriado que comemora o início dos cursos jurídicos no país.





Contudo, o plantão judiciário funcionará normalmente para os casos considerados urgentes como: mandados de segurança, habeas corpus, requerimento de realização de corpo de delito, ação cautelar de busca e apreensão e aqueles que exijam providência imediata.





Para acessar os telefones de contato dos plantonistas basta acessar o portal do Poder Judiciário do Estado e clicar neste link .









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS