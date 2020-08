Deputado Neno Razuk solicita melhorias para quatro municípios do Estado

Nos primeiros dias de retomada ao trabalho, após o tratamento da Covid-19, o deputado estadual Neno Razuk apresentou solicitações para atender os municípios de Aral Moreira, Bodoquena, Três Lagoas e Dourados. Para o primeiro município ele solicitou que seja viabilizada uma ambulância para atender a Aldeia Indígena Guassuty, localizada a quase 40 quilômetros da cidade.





Para Bodoquena, o deputado solicitou a execução de serviços de patrolamento e cascalhamento na MS-339, no trecho a partir da propriedade do Sr. Quincas até a Fazenda 19 de março. A via é rota de moradores do Assentamento Sumatra, Distrito Morraria do Sul e Aldeia Indígena Kadweus, além de ônibus escolar.





Já para o município de Três Lagoas, a solicitação foi para que sejam realizadas reformas na Escola Estadual Dom Aquino Corrêa, onde há infiltrações nas paredes das salas de aula, além de alagamentos na entrada. Para Dourados, os pedidos foram recuperação de trecho da Rodovia MS 379 entre a Avenida Guaicurus e o trevo que dá acesso a Laguna Carapã; além da cedência de uma pá carregadeira e um caminhão caçamba para o município, que desenvolve o Projeto de Lotes Urbanizados para atender 190 famílias.





Moção – Neno Razuk também apresentou Moção de Pesar aos familiares do Cel. Francisco Libório Silveira, que faleceu em julho em decorrência de um infarto fulminante. O Cel. comandou o 3º Batalhão da PM em Dourados e de 1995 a 1998 foi comandante-geral da PM em Mato Grosso do Sul. Ele também foi diretor-adjunto do Detran/MS por dois períodos, sendo 2007 a 2014 e 2017 a 2020.