Deputado Herculano destaca a Prorrogação do Bolsa-Atleta e Bolsa-Técnico

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul prorrogou o pagamento das parcelas da Bolsa Atleta e Bolsa Técnico, vigência 2019-2020 até fevereiro do ano que vem. Com isso, os 190 beneficiados (170 atletas e 20 técnicos) pelo programa não serão prejudicados devido à pandemia de Covid-19 e receberão o auxílio até o retorno das competições esportivas.





“Em nome dos desportistas do nosso estado, quero agradecer ao Governador Reinaldo Azambuja e ao Diretor Presidente da Fundesporte, Professor Marcelo Miranda, pelo empenho em continuar com o pagamento do Bolsa-Atleta e Bolsa- Técnico neste momento tão difícil que estamos enfrentando. Destaco que o Mato Grosso do Sul, foi pioneiro no programa Bolsa Técnico e está servindo de modelo para outros estados. Sei das dificuldades enfrentadas pelos nossos atletas e técnicos, por isso venho aqui deixar o agradecimento e valorizar esta conquista”, disse Herculano Borges.