Deputado Felipe Orro pede ao DNIT recuperação da rodovia BR-060 na Região Norte do MS

O deputado estadual Felipe Orro apresentou indicação em sessão remota desta quarta-feira (5) da Assembleia Legislativa, solicitando obras de recuperação em toda extensão da BR-060 que corta os municípios de Camapuã, Paraíso das Águas e Chapadão do Sul. O pedido foi encaminhado ao superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT/MS), Euro Nunes Varanis Junior, e atende reivindicação de autoridades das cidades citadas e também, dos produtores rurais da região.





“Esta rodovia é muito importante para acesso dos visitantes dos estados da região centro-oeste do País, considerada uma das principais rotas da Região Norte para o escoamento da produção rural e necessita de recuperação urgente para dar mais segurança na trafegabilidade e assim, evitar outros acidentes graves”, afirma Felipe.





A BR-060 é uma rodovia federal radial, que passa pelo Distrito Federal, Estado de Goiás e Mato Grosso do Sul, muito importante para o escoamento de toda produção da Região Norte do Estado e que apresenta frequentemente acidentes, muitas vezes em função das más condições da via. Em Mato Grosso do Sul, a BR-060 começa na ponte sobre o Rio Apa, em Bela Vista, e termina em Chapadão do Sul na divisa com o Estado de Goiás.