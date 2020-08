Deputado é internado com covid, o 3º caso entre parlamentares

Carlos Alberto David está internado no hospital El Kadrid desde ontem, após sentir sintomas da doença; gravidade não foi divulgada

Deputado diz que procurou atendimento médico ao sentir os primeiros sintomas ©ARQUIVO

O deputado estadual Carlos Alberto David dos Santos (sem partido) testou positivo para novo coronavírus (covid-19) e está internado deste o fim da tarde de ontem no hospital El Kadri, em Campo Grande. É o terceiro caso da doença entre parlamentares da Assembleia Legislativa.





Segundo assessoria, o deputado buscou atendimento assim que começou a sentir os primeiros sintomas da doença, sendo internado no hospital El Kadri. Em nota, informa que logo estará restabelecido, “com fé em Deus”. Não foi informado quais sintomas o parlamentar manifestou e qual a gravidade do caso.





Em julho, os deputados Paulo Corrêa (PSDB) e Neno Razuk (PTB) haviam testado positivo para covid-19. Na segunda quinzena do mês, com mais 4 casos da doença entre os funcionários, a Assembleia Legislativa adotou recesso parlamentar por 14 dias, para que o prédio passasse por desinfecção.





O recesso do meio do ano havia sido suspenso anteriormente, mas, por conta das contaminações, foi reavaliado. A Assembleia Legislativa retomou as atividades no dia 4 de agosto em sessões on line, já com participação dos dois deputados recuperados.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS