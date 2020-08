Deputado Barbosinha reivindica e Detran inicia ampliação em Dourados

Com uma frota de 159 mil veículos e sendo a segunda maior agência de trânsito do Estado, o Detran de Dourados precisava receber melhorias estruturais urgentes.





Sensível a essa demanda, aos anseios dos usuários e por entender que o município precisa de um espaço adequado para o atendimento, o deputado Barbosinha (DEM-MS), comemorou o anúncio feito no último mês pelo Governo do Estado autorizando o início das obras de reforma e ampliação da unidade, localizada na Avenida Coronel Ponciano, com custo de R$ 1,6 milhão.





Em outubro do ano passado (2019) o parlamentar fez uma visita às instalações do Detran. Na época, Barbosinha chegou a preparar um dossiê com informações, fotos e vídeos, feitos no local, e entregou pessoalmente ao governador Reinaldo Azambuja justificando a necessidade de reforma urgente das instalações do prédio e apontando as vantagens que trariam uma reestruturação completa do espaço, que em dias normais chega a receber até mil clientes.





“Estamos usando o bom diálogo que temos com o Governo do Estado para pedir melhorias como essa, do Detran, para nossa Dourados. Essa reforma vai trazer condições adequadas para o atendimento do público e de trabalho para os servidores. Um prédio que estava em petição de miséria. Quando visitei vi portas escoradas, janelas caindo, condicionadores de ar com infiltrações e vazamentos e hoje a situação deve ter piorado ainda mais”, lembrou Barbosinha.





De acordo com o edital que autoriza a execução da obra, após a assinatura de contrato e ordem de serviço, a empresa terá um prazo de 18 meses para realizar e entregar a reforma e ampliação do prédio.