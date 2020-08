Deputado Barbosinha recebe pedido de socorro e intervém com ministra por distribuição de água nas aldeias

O deputado Barbosinha (DEM) anunciou nesta segunda-feira (31), após encontro com lideranças da aldeia indígena Bororó, que vai intervir diretamente junto à ministra Tereza Cristina, deputada federal licenciada do partido dele e atualmente comandando um dos setores vitais da economia nacional, o Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária (MAPA), para solucionar a questão da falta d’água que afeta as comunidades indígenas de Dourados.





Ele recebeu o cacique Gaudêncio Benites, da aldeia Bororó, que relatou a gravidade da situação. “Vim trazer o pedido de socorro da nossa comunidade, diante de um problema que fica maior ainda agora, com esse forte calor e a pandemia do coronavírus”, disse a liderança. O deputado prometeu encaminhar o pedido e reiterou que desde quando comandou a Sanesul no Estado esse tema causa preocupação.





“Eu defendo uma parceria da Sesai, do Governo Federal, com a Sanesul, para garantir a distribuição de água de forma eficiente. A Sanesul possui o know how da produção e é possível estabelecer um contrato de parceria com a Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena) para eliminar de vez esse problema”, sugere Barbosinha, que vai expor a situação pessoalmente para a ministra do Governo Federal que vem dia 12 a Dourados.