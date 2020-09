COVID19| Campo Grande mantém taxa de letalidade menor que a média de Mato Grosso do Sul

Desde o início da pandemia Campo Grande figura entre as capitais do país com melhores índices no enfrentamento ao coronavírus (Covid-19). Apesar da crescente no número de novos casos e óbitos pela doença, que já eram esperados por especialistas para o mês de agosto, a Capital se manteve com a taxa de letalidade menor do que a do Estado.





Segundo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) nesta segunda-feira (31) a taxa de letalidade de Mato Grosso do Sul subiu para 1,8% e Campo Grande se manteve com 1,7%. O município de Caarapó tem o menor índice (0,3%) e Alcinópolis registra o número mais expressivo (18,2%).





A taxa de letalidade avalia o número de mortes em relação às pessoas que apresentam a doença ativa, e não em relação à população toda, ou seja, mede a porcentagem de pessoas infectadas que evoluem para óbito.





No cenário nacional, Campo Grande se destaca entre as capitais com menor taxa de letalidade, ficando atrás somente dos municípios de Palmas (TO), Florianópolis (SC), Boa Vista (RO) e Brasília (DF),conforme dados atualizados do Dataglas.





Dados positivos





Outro dado positivo é o alto índice de pacientes recuperados. Segundo boletim da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau) divulgado ontem (30), dos 21.214 casos confirmados, 19.840 são considerados recuperados, o que representa um índice de 93%.





Proporcionalmente, a Capital também mantém incidência de casos menor do que outros sete municípios do Estado, incluindo Dourados, apontado como o primeiro epicentro da doença em Mato Grosso do Sul.