COSTA RICA| Município chega aos 191 casos confirmados de Covid-19, confira boletim epidemiológico desta segunda-feira (03)

Costa Rica – MS chegou aos 191 casos confirmados do novo Coronavírus. As informações foram repassadas pela presidente do CMPEC – Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao novo Coronavírus – secretária de Saúde Adriana Tobal, nesta segunda-feira, 03 de agosto de 2020, durante transmissão ao vivo pelo Facebook.





Conforme atualização de hoje (03), ao todo foram notificados 1.186 casos, 963 testaram negativo e 191 positivo, desses 135 já estão curados e dois vieram a óbito. Outras 32 pessoas aguardam resultados de exames do Lacen/MS – Laboratório Central Mato Grosso do Sul.





Duas pessoas estão internadas em leitos de UTI - Unidade de Terapia Intensiva – e uma em leito clínico na FHCR - Fundação Hospitalar de Costa Rica.





A Vigilância Epidemiológica monitora 260 pessoas, entre elas estão os casos positivos ativos, os casos que estão aguardando resultados e casos de pessoas que tiveram contato com paciente positivo e estão em isolamento domiciliar.





Mato Grosso do Sul





O boletim epidemiológico divulgado pela SES - Secretaria de Estado de Saúde – hoje (03), segue apontando para um aumento nos casos confirmados em Mato Grosso do Sul. De acordo com novos números, o Estado tem 26.645 casos positivos para o novo Coronavírus. Já os casos suspeitos são 2.490.





Desde o dia 25 de janeiro de 2020, foram registradas 125.179 notificações de casos suspeitos de Covid-19 em Mato Grosso do Sul, sendo que 91.596 casos foram desconsiderados. Mato Grosso do Sul tem até o momento 421 óbitos pelo novo Coronavírus, com taxa de letalidade de 1 ,6%.





Brasil





De acordo com o portal de notícias G1, o Brasil registrou 2.736.298 milhões casos confirmados de Covid-19. O número de mortes no País saltou para 94.226 mil.





Prevenção





A forma de se evitar o colapso na rede de saúde é manter a reclusão social. Quem puder ficar em casa, fique. Mantenha a higienização das mãos, evite aglomerações, use máscaras e faça sua parte.





Para dúvidas, denúncias e/ou sugestões ligue para o Disk Coronavírus de Costa Rica: (67) 9 9985 6163 e/ou 9 9964 2759 ambos os números são da operadora Vivo e têm WhatsApp.





Caso prefira, colocamos a disposição o número da Ouvidoria Municipal 0800 647 71 30 (este somente de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h).