COSTA RICA| Celebração ao Senhor Bom Jesus será diferente este ano

Anualmente, em agosto, a comunidade católica de Costa Rica se reúne para uma grande procissão de fé em honra ao Senhor Bom Jesus, celebrado pela igreja no dia 6. Em virtude da pandemia de Covid-19, as homenagens este ano serão restritas.





A tradicional Caminhada da Fé será permitida, desde que os fiéis façam uso de máscara e mantenham o distanciamento, formando grupos de até três pessoas. Os romeiros devem levar a sua própria água e álcool 70%.





A capela ficará aberta à visitação das 7h do dia 8 de agosto às 11h do dia 9. Os bancos serão retirados e será feita uma barreira de 2 metros diante da imagem do Senhor Bom Jesus para evitar que os devotos a toquem.





A programação social, que normalmente inclui baile, cavalgada e almoço, não será realizada este ano. Também não haverá tríduo religioso, sendo a única missa programada para às 9h do dia 9 no salão de festa da comunidade com número limitado de pessoas.





Lenda do Santo Fujão





A imagem do Senhor Bom Jesus presente na capela deu origem ao folclore do Santo Fujão, tão enraizado na cultura popular de Costa Rica.





Conta a lenda que, quando os moradores locais decidiram erguer uma nova igreja para abrigar os santos da comunidade dando lugar a uma capela que já ruía de tão velha, a imagem do Senhor Bom Jesus curiosamente “reapareceu” na capelinha antiga no dia após a mudança.





Assombrados, os moradores levaram o santo novamente para a igreja recém construída que ficava a 5 km de distância, mas o fato se repetiu inúmeras vezes.





Para resolver de uma vez por todas a situação, os devotos então cortaram os pés da escultura do Senhor Bom Jesus para que ele não “fugisse” mais.





Como chegar





A capela do Senhor Bom Jesus fica localizada a 30 km do centro de Costa Rica. O acesso é feito pela MS-306. Mais informações com a Paróquia Santo Antônio: (67) 3247-1218.