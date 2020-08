Com orgulho, Bolsonaro assina bandeira de MS usada por Contar durante as eleições

Após rodar mais de 8 mil quilômetros por Mato Grosso do Sul, Capitão Contar levou consigo a bandeira do Estado como um manto de respeito pelo engajamento que fazia durante a campanha. O pavilhão foi assinado por diversos populares que apoiaram as propostas e incentivaram o candidato, à época. Hoje, o símbolo de compromisso entre o parlamentar e os cidadãos também foi assinado pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro.





Esta é a primeira vez que o presidente vem ao Estado fazer uma visita oficial. O Governo Federal participou diretamente na inauguração e efetivação da Estação de Radar de Corumbá. Capitão Contar, que já demonstrou que apoia o Governo Bolsonaro e suas pautas, foi convidado pela comitiva presidencial. O deputado fez questão de levar a bandeira que o acompanha desde 2018 e Bolsonaro se sentiu orgulhoso em também assiná-la.





A assinatura na bandeira do Mato Grosso do Sul ocorreu durante o almoço no Aeroporto de Corumbá. O presidente fez questão de ressaltar o carinho e respeito que tem pelo Estado, onde chegou a servir durante a época em que estava no Exército Brasileiro.





Contar passou pelas 79 cidades de Mato Grosso do Sul e se tornou o deputado estadual com o maior número de votos na história nas eleições de 2018, foram 78.390. Durante as reuniões com a população, foram ao menos cinco bandeiras assinadas. De pessoas orgulhosas de terem alguém para trabalhar e levar a voz delas até à Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul).