Com mais de 115 mil óbitos, País contabiliza média diária de 971 mortes por covid

A média móvel de mortes em 7 dias em decorrência da covid-19 caiu de 985 de domingo para 971 na segunda-feira (24), informou o consórcio de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL. As informações foram apuradas junto às secretarias estaduais de Saúde.





Desde domingo às 20h, o Brasil registrou 679 mortes e 21.491 novas infecções do novo coronavírus. No total, 115.451 vidas já foram perdidas por causa da covid-19 e 3.627.217 pessoas foram infectadas pela doença.





O Brasil é o segundo país com mais casos e mortes por covid-19 no mundo. Só perde para os Estados Unidos, que somam 5.735.771 contaminações confirmadas, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins. O terceiro país mais afetado é a Índia, com 3.106 348 casos. Os três juntos são responsáveis por quase metade de todos os casos registrados no mundo.