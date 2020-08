Com investimento de R$ 9,6 milhões, governo entrega 73 viaturas para 20 cidades

Do total, a maior parcela de recurso foi arrecadada pela administração estadual com multas de trânsito

Novas viaturas foram entregues hoje e vão reforçar a segurança pública em MS ©Paulo Francis

Num cronograma de investimentos de R$ 50 milhões em viaturas para a segurança pública, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) entregou nesta terça-feira (dia 4), 73 viaturas a vinte municípios.





Nesta etapa, o investimento foi de R$ 9,6 milhões, sendo a maior parcela arrecada pelo governo com multas de trânsito: R$ 7,9 milhões. O total ainda teve R$ 1,6 milhão oriundo de convênio com o Ibama (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e Cead (Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Droga).





As viaturas entregues hoje serão distribuídas paras a seguintes cidades: Campo Grande, Amambai, Aquidauana, Bataguassu, Bela Vista, Bonito, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Jardim, Maracaju, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Sidrolândia e Três Lagoas.





No lote de hoje, foram contempladas forças como a PMR (Polícia Militar Rodoviária Estadual), PMA (Polícia Militar Ambiental), BPTran (Batalhão da Polícia Militar de Trânsito) e DOF (Departamento de Operações de Fronteira).





“Entregando viaturas novas e com condições de trabalho, a gente fortalece a área de segurança pública. No mês de julho, batemos o recorde de apreensão de drogas dos anos anteriores. Isso se deve ao trabalho integrado, que tem dado bom resultado. Estamos na linha de fronteira, mas Mato Grosso do Sul é um dos Estados mais seguros”, afirma Azambuja.

Governador Reinaldo Azambuja (à direita) destacou investimento de R$ 50 milhões em viaturas até o fim do ano ©Paulo Francis

A entrega das caminhonetes foi realizada no Comando-Geral da PM (Polícia Militar), no Parque dos Poderes, em Campo Grande. Com a pandemia do novo coronavírus, o evento presencial foi rápido e com entrega simbólica das chaves. Também nesta terça-feira, os bombeiros receberam cinco unidades de resgate por meio de convênio com a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária).





Investimento - No decorrer de 2020, o governo estadual fará a entrega de mais 314 viaturas, que totalizam investimento de R$ 42 milhões. Neste pacote, estão incluídas 20 motocicletas BMW para PM (Polícia Militar) e Corpo de Bombeiros, com valor de R$ 1,1 milhão. O ano deve ser encerrado com total de 500 novas viaturas.





De acordo com o titular da Sejusp (Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública), Antônio Carlos Videira, serão substituídos os veículos que já ultrapassaram os 150 mil quilômetros rodados. “Com a entrega das novas, vamos reduzir o custo que o governo teria com a manutenção. As mais antigas, dos anos de 2012 e 2013, vão a leilão”, afirma Videira.





As viaturas antigas, mas em melhores condições, serão utilizadas em patrulhas. “As demais 314 viaturas não chegaram ainda porque o volume de produção foi reduzido pelas empresas, mas até o fim do ano já estarão com as corporações”.

As 93 caminhonetes serão distribuídas para 20 municípios do Estado ©Paulo Francis









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS