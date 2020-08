Colisão de veículos mata mulher e deixa 2 pessoas presas nas ferragens na MS-370

Veículo Uno foi completamente destruído na batida ©Rádio Caçula

A colisão de dois veículos, matou uma mulher, de 45 anos, e deixou outras duas vitimas feridas, na rodovia MS-370 entre as cidades de Água Clara e Inocência. O acidente ocorreu por volta das 20h30 desta última sexta-feira (07), conforme o site Rádio Caçula.





Não há informações sobre as circunstâncias que resultaram no acidente. Conforme os militares do 5º Grupamento de Bombeiros Militar, um veículo Volkswagen seguia sentido Paranaíba à Campo Grande quando colidiu no outro veículo era conduzido no sentido contrário.





As três vítimas ficaram presas a ferragens. O óbito da mulher, que não teve a identidade divulgada, foi confirmado por volta das 22h30. Também não há informações sobre o estado de saúde das outras duas vitimas.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS