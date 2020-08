Coletivo PT da Base apresenta pré-candidato a vice-prefeito para compor com Pedro Kemp

O PT de Campo Grande vai para a disputa eleitoral com chapa pura e lança como pré-candidato a vice-prefeito o jovem empresário e bacharel em direito, Flávio Moura, filho do deputado estadual Cabo Almi, coordenador do Coletivo PT da Base.





A reunião (vídeo conferência) aconteceu na noite de ontem (20) e definiu que na disputa democrática interna, é possível colocar a juventude no palanque eleitoral para somar com o experiente deputado estadual Pedro Kemp, que disputa a pré-candidatura a prefeito da capital.





A intenção do Coletivo PT da Base é contribuir mais ativamente com a história e o futuro do Partido dos Trabalhadores em Mato Grosso do Sul. O nome do Flávio Moura foi aprovado por unanimidade, pois se trata de um dos melhores quadros, forjado na militância da juventude petista com efetiva atuação desde os 16 anos de idade.





Flávio Moura, também conhecido por Flávio da Carolina, tem 29 anos, é Bacharel em Direito, empresário no ramo de alimentação, bebidas, turismo e serviços. É filiado ao PT desde os 18 anos de idade, assíduo e compromissado militante, filho do casal Irene Carolina e Cabo Almi, este autentico representante do partido, com quatro mandatos de vereador em Campo Grande, cumprindo atualmente o seu terceiro mandato de deputado estadual, sempre e fielmente no Partido dos Trabalhadores.





Flávio, com sua juventude, experiência na militância partidária em Núcleos de Base na periferia da capital, convivência social com a juventude, capacidade para o empreendedorismo, será certamente o par perfeito para compor a chapa majoritária que vai disputar a prefeitura com ampla chance de ir para o segundo turno e ganhar a eleição.





A juventude petista sempre esteve à frente dos grandes embates e acontecimentos que mudaram a cara do Brasil, Campo Grande precisa se incluir neste momento e oportunizar a representação da juventude na participação direta deste pleito majoritário, o momento é agora, eu estou preparado para ajudar o próximo prefeito Pedro Kemp na administração de Campo Grande, assegura Flávio Moura.





Vale ressaltar que existem debates internos em outras correntes do PT com o mesmo propósito de apresentar um candidato a vice, podendo ser uma mulher, se fala na professora universitária Bartolina Ramalho Catanante e na ex-secretária de assistência social, cidadania e trabalho do governo Zeca do PT, professora Eloísa Castro Berro, ambas são antigas militantes do Partido dos Trabalhadores em Mato Grosso do Sul.