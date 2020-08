CNH Ágil tem recorde no número de habilitações emitidas em julho

O número de CNH´s (Carteiras Nacionais de Habilitação) expedidas no mês de julho deste ano por meio do portal CNH Ágil já é quase três vezes maior do que o volume registrado ano passado. Enquanto o mês sete de 2019 teve 1.206 habilitações emitidas por meio do canal digital, este ano o número já chega em 3.397, representando um aumento de 281,17%.





Para a Diretora de Habilitação do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), Loretta Figueiredo, o saldo, bastante positivo, é retrato de um cenário de mudança exigida em meio a pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19).





“Acredito que o aumento na utilização das ferramentas digitais se deu devido a ampla divulgação que fizemos nos últimos meses aliado a uma nova consciência que nasce entre os clientes, buscando facilidades online como forma de evitar ambientes que possam gerar aglomeração”, enfatizou Loretta.





Segundo ela, a tendência é que esse número cresça ainda mais nos próximos meses levando em conta o recente lançamento do portal de serviços Meu Detran que, vem melhorando o acesso aos serviços e facilitando ainda mais a vida das pessoas.





“Importante lembrarmos também que, destas três mil habilitações emitidas apenas com a utilização do canal CNH Ágil, 1.490 foram entregues em casa”, ressaltou a diretora lembrando que com isso, muitas pessoas evitaram as agências em todo o Estado, contribuindo de forma significativa com as ações de prevenção ao contágio do Novo Coronavírus.





Desde o mês de maio o condutor de Mato Grosso do Sul tem a opção de receber sua habilitação em casa sem nenhuma taxa adicional, por meio dos Correios. Para isso, basta que o cliente esteja com o endereço atualizado junto ao Departamento.





O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, lembra que o mês de julho também foi recorde na realização de exames de habilitação, incluindo médicos, psicológicos, teóricos e práticos, alcançando 43.669 testes seguindo todos os protocolos de segurança e saúde. “Considerando uma média de 37.301 dos últimos 18 meses, podemos dizer que são números bastante positivos, principalmente no momento pelo qual estamos passando. Isso demonstra a evolução dos meios digitais, implementados pelo Detran, que trazem facilidade, rapidez e comodidade aliada à aceitação dos nossos clientes, destacando o CNH Ágil e a entrega das CNH´s via Correios”, enfatizou.