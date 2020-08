Carro fica destruído após motorista tentar ultrapassagem entre caminhões na BR-163

Ele foi socorrido e levado ao hospital da cidade

Carro ficou destruído com o acidente ©TV Sobrinho

Na noite de terça-feira (4), grave acidente deixou um carro totalmente destruído na BR-163 , região de Mundo Novo, a 462 quilômetros de Campo Grande. O motorista teria entrado com o veículo no meio de dois caminhões e acabou acontecendo a colisão frontal e traseira.





Conforme as primeiras informações, o homem conduzia o Golf com placas de Guaíra (PR), quanto teria entrado no meio de dois caminhões, na entrada da cidade. Os caminhoneiros afirmaram para a TV Sobrinho que não viram o veículo, que estaria com faróis apagados.





Ao entrar no meio dos caminhões, o carro teria batido na traseira de um e também foi atingido pela parte frontal do outro. Apesar de o veículo ter ficado destruído, a informação é de que o condutor foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado ao hospital de Mundo Novo.





Com o acidente, equipes da CCR MSVia estiveram no local, além da PRF (Polícia Rodoviária Federal). O caso deve ser registrado na delegacia como acidente provocado pela própria vítima.