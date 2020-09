Carga de cigarros avaliada em R$ 1,2 milhão é apreendida em fazenda no interior

Ao todo foram encontrados 24.500 maços de cigarros contrabandeados do Paraguai

Carga de cigarros avaliada em R$ 1,2 milhão foi apreendida nesta segunda-feira (31) em uma fazenda, na zona rural de Dois Irmãos do Buriti, cidade que fica a 83 quilômetros da Capital. Ao todo foram encontrados 24.500 maços de cigarros contrabandeados do Paraguai que estavam carregados em um caminhão.





Os agentes do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) foram até ao local, nesta madrugada, apurar denúncias de que uma pista de pouso da fazenda estava sendo utilizada por narcotraficantes. A pista foi encontrada, mas os policiais constataram que não haviam indícios de movimentação recente no local.





Porém, durante as buscas na propriedade eles encontraram a carga dentro de cigarros na carroceria de um caminhão modelo Mercedes Benz/ L 1313 dentro de um barracão. Aos policiais os funcionários da fazenda, disseram que pessoas desconhecidas teriam deixado o veículo no local, sob a alegação de problemas mecânicos no caminhão. Os donos da propriedade, ainda segundo as testemunhas, sequer sabiam do ocorrido. Eles ressaltaram que não tinham envolvimento com a quadrilha.





Segundo o Dracco foram apreendidos 490 caixas de cigarro com 50 maços de cigarros em cada, bem como, aproximadamente 78 pacotes de essências para narguilé; aproximadamente três pacotes de fumo; 28 caixas de papel para cigarro/fumo e ainda três caixas de papel alumínio utilizados em preparo de narguilé. O caminhão e toda a carga apreendida foram trazidos para a sede do Dracco na Capital.

Momento em que o caminhão estava sendo descarregado. (Foto: Dracco)