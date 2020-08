CAPITAL| Prefeitura mantem toque de recolhe entre 22h e 5h e comércio funcionando

Campo Grande tem menor índice de letalidade do País e cenário de estabilidade, segundo prefeito

Reunião foi realizada de forma presencial no Paço Municipal ©Ana Paula Chuva

Toque de recolher entre 22he 5h e comércio em funcionamento serão mantidos em Campo Grande, durante a pandemia do novo coronavírus. Em reunião de avaliação das medidas, realizada na tarde desta segunda-feira, o prefeito Marquinhos Trad afirmou que a Capital possui uma das menores letalidades do País e o número de contaminações se estabilizou nos últimos dias.





Mesmo com os registros da Capital a colocando como epicentro da covid-19, em Mato Grosso do Sul, o prefeito negou que haja flexibilização das medidas. “Existem tomadas de regramento com responsabilidade, com exigência de planos de biossegurança e sobretudo com projeto de contenção de riscos”, afirmou.





Segundo ele, houve nesta semana redução de casos confirmados em comparação com 32ª e a 33ª, quando a Capital bateu recorde de registros. De acordo com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), são mais de 18,5 mil pessoas contaminadas pelo novo coronavírus e 269 mortes.





A reunião periódica tem como objetivo avaliar o cenário de contaminações na cidade e assim adotar medidas para evitar o aumento de casos. Representantes do comércio, Defensoria Público e Ministério Público também participarem do encontro.





Titular da 32ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, a promotora Filomena Fluminhan destacou que as medidas continuam vigentes. “Analisando os dados da última semana em comparação ao número de contaminados, internações e taxa de ocupação de leitos, como não houve piora, mas sim uma estabilização, estamos de acordo no momento que as medidas permaneçam como estão".





Primeiro secretário da Associação Comercial de Campo Grande, Roberto Oshiro, afirma que o diálogo com o Executivo Municipal tem funcionado. “Sabemos que não é fácil para um gestor tomar as decisões diante da pandemia, mas o diálogo tem ajudado”, explicou.





Adelaido Vila, presidente da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) lembrou que o funcionamento do comércio vai ter reflexo no futuro. “Nem sempre o setor sai vitorioso, mas a voz está sendo ouvida. Hoje o estado comemorando estar entre as cidades com maior chance de recuperação econômica”, destacou.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS