CAPITAL| Prefeitura entrega prêmio à ganhadores do 1º sorteio da Nota Premiada 2020

A prefeitura realizou a entrega dos prêmios da “Nota Premiada Campo Grande 2020” referentes ao primeiro sorteio, realizado em 04 de julho. Tatyane Pereira Silveira foi a grande sortuda. A cabeleireira foi contemplada com R$50.000,00.





A dentista Amanda Prado Montiel foi a segunda contemplada e recebeu R$ 15.000,00. Gianni Yara recebeu o terceiro prêmio, no valor de R$ 5.000,00. Esta é a primeira vez que o Município oferece prêmio em dinheiro.





Os contemplados no segundo sorteio, realizado no dia 25 de julho, devem receber os prêmios no próximo dia 25. Luciana Matos Inada, Loridani Martins e Bruno Fernandez foram os sortudos.





Ganhadores do terceiro sorteio, referente às notas emitidas entre os meses de maio e junho, Aline dos Santos Matos, Helvio Caldeira Carvalho, Adenilda de Souza Paiva Mariani devem receber o cheque no inicio do mês de setembro.





A Prefeitura de Campo Grande vai fazer o quarto sorteio da promoção, conforme cronograma já publicado, no dia 26 de agosto.





Concorra





Para concorrer, o contribuinte precisa se cadastrar neste link





A Nota Premiada Campo Grande dá possibilidade de premiação aos tomadores de serviços que exigirem a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) dos prestadores de serviços estabelecidos no Município de Campo Grande;





A Promoção da Nota Premiada Campo Grande com a distribuição gratuita de prêmios àqueles que contratarem serviços consubstanciados em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-e emitida por prestadores de serviços estabelecidos no Município, visando incentivar a emissão do documento fiscal.





A Promoção da Nota Premiada Campo Grande abrange todas as NFS-e emitidas pelos prestadores de serviços estabelecidos no Município de Campo Grande, a contar do mês de cadastramento do tomador do serviço no site da plataforma.





As Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas – NFS-e canceladas no período de geração de cupons não participarão do sorteio correspondente.