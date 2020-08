CAPITAL| Prefeitura afasta 28 servidores que vão disputar eleição deste ano

Sede da Prefeitura de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande afastou 28 servidores municipais de suas funções, para que possam concorrer nas eleições deste ano, ao cargo de vereador. Eles precisam deixar os cargos três meses antes do pleito, que vai ocorrer em 15 de novembro. Entre os integrantes da lista está o ex-vereador Jamal Salém (MDB).





A lista com os nomes dos servidores foi publicada hoje (12), no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande). Eles irão ficar afastados do cargos de 15 de agosto a 14 de novembro deste ano, quando se encerra a campanha eleitoral.





Estes servidores não exercem função de gestores, por isso precisavam deixar os cargos faltando três meses da eleição e não seis meses, como outros subsecretários e diretores de fundações, que saíram da prefeitura em abril deste ano, quando o pleito ainda estava marcado para 4 de outubro.





Entre os servidores que deixaram o cargos, estão 13 professores, três agentes de saúde, dois especialistas em educação, além de profissionais de outras áreas como auxiliar de educação, guarda municipal, dentista, eletricista, técnico de enfermagem, técnico de saúde e assistente social.





Do grupo aparece o ex-vereador Jamal Salém (MDB), que hoje exerce a função de médico, na Sesau (Secretaria Municipal de Saúde). Também tem integrantes de sindicatos, como o ex-presidente do Sisem (Sindicato dos Servidores Municipais de Campo Grande), Marcos Tabosa.





Em função da pandemia do coronavírus, as eleições municipais deste ano foram adiadas de 4 de outubro para 15 de novembro. Com isto as convenções partidárias também possuem novas datas, e serão realizadas de vão ocorrer de 31 de agosto a 16 de setembro. Se houver segundo turno, a data reservada será 29 de novembro.





