CAPITAL| Prefeitura abre licitação de R$ 2,1 milhões para aquisição de fórmula alimentar

O aviso de licitação foi publicado no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande). Assim, de acordo com o edital do processo, disponível no Portal da Transparência do Município, o objetivo da contratação é a “aquisição de fórmulas alimentares infantis e outros, visando atender pacientes oriundos de determinações judiciais da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde).