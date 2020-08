CAPITAL| Na crise da pandemia, “socorro” do Sebrae para comerciantes é prorrogado

Contrato de R$ 200 mil valerá por mais 90 dias e comerciantes serão atendidos individualmente

Movimento nas lojas do centro caíram durante a pandemia ©Divulgação/PMCG

Situação adversa para o comércio em decorrência da pandemia do novo coronavírus levou a prefeitura a prorrogar por mais 90 dias contrato de R$ 200 mil para serviços de consultoria do Sebrae-MS. O serviço atende proprietários de estabelecimentos localizado no Centro de Campo Grande, que foram e são impactados pelas obras do Reviva Centro.





Conforme publicado na edição desta segunda-feira, do Diário Oficial do município, fica acrescido mais 90 dias no período de execução do serviço, passando a sua vigência de 9 julho para 7 de outubro de 2020. O prazo anterior era entre 12 de dezembro de 2019 e 9 de julho 2020.





Também foram feitas alterações parciais do objeto do contrato visando o atendimento às normas de biossegurança, recomendas pela OMS (Organização Mundial de Saúde). “A descrição dos serviços passando a constar que as ações que seriam coletivas passam a ser individuais com cada empresa pertencente ao quadrilátero central.





Financiado pelo BID (Banco Interamericano do Desenvolvimento), o projeto Reviva Centro é de US$ 56 milhões (cerca de R$ 200 milhões).A primeira etapa foi executada na Rua 14 de Julho. A revitalização, finalizada no final do ano passado, custou R$ 49,2 milhões.





A segunda etapa das obras, inicialmente previstas para começar neste ano, estimava investimento de pelo menos R$ 45 milhões e envolvia a revitalização nas ruas adjacentes.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS