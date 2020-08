CAPITAL| Indignados com blitzes, motoristas avisam sobre endereços nas redes sociais

Blitzes foram anunciadas pelo prefeito no dia 30 de julho

Muitos motoristas estão indignados com as blitzes que foram anunciadas pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD), no dia 30 de julho como forma de tirar de circulação quem não tem habilitação.





Depois dessa determinação, foram criados alguns grupos nas redes sociais onde várias pessoas avisam para os motoristas onde estão acontecendo as blitzes. Em um desse grupos, um participante avisa “tá moiado de covid-19, cuidado” fazendo referência a blitz que estava ocorrendo em uma avenida da Capital.





Alguns participantes ainda comentam na publicação questionando se alguém estaria em grupos de blitz, outros fazem a seguinte afirmação “governo de lixo”. Uma mulher ainda chega a questionar se teria como fugir da blitz entrando em uma rotatória na avenida.





Durante o anúncio sobre as novas medidas que seriam adotadas pela Prefeitura no combate ao coronavírus, Marquinhos Trad falou sobre as blitzes, “E por quê a blitz? Porque é a maneira de nós mostrarmos à população que não é correto você pegar um carro ou uma moto se você não tem habilitação pra isso. Coloca em risco a vida da própria pessoa e de todos aqueles que te amam. Nós não vamos punir ninguém que esteja dentro da lei. Agora não é correto uma pessoa pegar um veículo sem condições de prudência, perícia ou diligência e começar a furar sinal e colocar em risco a ordem pública. Por isso nós não vamos aplicar a lei seca, mas estamos indiretamente cuidando daqueles que vão dirigir sob efeito de álcool”, justificou o prefeito.