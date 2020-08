CAPITAL| Em carta aberta, entidades se mobilizam por lockdown em Campo Grande

Entidades sul-mato-grossenses tornaram pública nesta sexta-feira (7) uma carta aberta, voltada a diversas instituições e autoridades, para sensibilizar o Executivo Municipal quanto à adoção de lockdown em Campo Grande, devido ao crescimento dos números relacionados à Covid-19 na Capital.





O documento, assinado por 37 entidades, pede que seja implementado lockdown em Campo Grande, com fechamento do comércio, de serviços e redução de horário de serviços essenciais que não são unidades de saúde. “O que é essencial agora é menos gente contaminada. Coragem, Prefeito!”, traz trecho do pedido.





Presidente do Sintss-MS (Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social no MS), Ricardo Bueno, detalhou que a carta foi motivada devido ao crescimento dos números e da falta de diálogo com entidades técnicas que compõem a Rede de Saúde em Campo Grande.

Integrantes do grupo entregam documento ao defensor-geral, Fábio Rombi “Ou tentamos sensibilizar, ou será tarde demais. Parece-nos que as decisões estão sendo tomadas em políticas partidárias, e não em políticas de saúde pública. O Estado fez o projeto das bandeiras de cores [Prosseguir] e não vemos respeito em cima disso, na adoção das recomendações. Há esse discurso de ampliação de leitos de UTI, mas há um limite pra isso, não se pensa na estrutura, uma hora o sistema não vai aguentar”, detalhou.





A carta é datada desta sexta-feira (7) e direciona o pedido não só ao prefeito Marquinhos Trad (PSD), mas também à Câmara de Vereadores, MPMS (Ministério Público Estadual), Deputados estaduais, federais e senadores.





Confira a carta e signatários na íntegra:





“CARTA EM DEFESA DO DIREITO DE VIVER EM CAMPO GRANDE





Nós, das redes, coletivos e organizações abaixo assinados vimos a público conclamar as autoridades para que tomem medidas urgentes em relação ao enfrentamento da COVID-19 em Campo Grande.





É passada a hora do lockdown! As festas podem ser adiadas, a morte não!





Vereadores e Vereadoras, manifestem-se! Ministério Público Estadual, manifeste-se! Deputados Estaduais, Federais, Senadores, manifestem-se! Força, Defensoria Pública Estadual!





Prefeito, aja rapidamente! Tenha um só discurso e uma só prática: proteger as vidas Determine o fechamento do comércio, dos serviços. Diminua o horário dos serviços essenciais que não são unidades de saúde.





O que é essencial agora é menos gente contaminada. Coragem, Prefeito!





Campo Grande, 07 de agosto de 2020.





Assinam:



Associação Brasileira de Enfermagem – ABEN/MS

Associação Brasileira de Redução de Danos – ABORDA

Associação dos Advogados e Advogadas pela Democracia, Justiça e Cidadania/MS – ADJC/MS

Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – ADUEMS

Central Única das Favelas – CUFA/MS

Central Única dos Trabalhadores – CUT/MS

Centro de Defesa dos Direitos Humanos – CDDH Marçal de Souza Tupã-i

Coletivo Terra Vermelha

Comissão Regional de Justiça e Paz – CRJP

Conselho Estadual da Pessoa Humana Conselho Regional de Biologia – CRB

Conselho Regional de Enfermagem – COREN

Conselho Regional de Psicologia – CRP

Conselho Regional de Serviço Social – CRESS

Frente Brasil Popular de Mato Grosso do Sul- FBP/MS

Frente Estadual em Defesa do SUS/MS

Instituto de Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso do Sul José do Nascimento

Instituto Mulher Negra do Pantanal Juristas pela Democracia – MS

Marcha Mundial de Mulheres – MS

Movimento Mãe Águia Movimento Negro Unificado – MNU

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST

Núcleo de Defensoria Jurídica Popular – NAJUP/ MS

ONG Águia Morena

Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos – Coletivo Diversas Feministas de Mato Grosso do Sul

Sindicato dos Jornalistas de Mato Grosso do Sul – SINDJOR

Sindicato dos Psicólogos de Mato Grosso do Sul – SINPSI MS

Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica – SINASEFE

Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Seguridade Social de Ms – SINTSS

Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais no Estado de Mato Grosso do Sul – SINTSEP/MS

Sindicato dos Trabalhadores da Previdência Social de Mato Grosso do Sul – SINTSPREV

SLAM Camélias União Brasileira de Mulheres – MS

União da Juventude Socialista- UJS/MS

União de Negros e Negras pela Igualdade – UNEGRO”.