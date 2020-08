CAPITAL| Dois carros bateram, um vai parar na calçada de residência e ocupantes do outro fogem do local

Testemunhas disseram que o acidente aconteceu porque o motorista que fugiu teria avançado a preferencial.

Carros bateram em cruzamento de Campo Grande — Foto: Elias dos Santos/Arquivo pessoal

Dois carros bateram no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande, no fim da tarde de domingo (30), um deles foi parar na calçada de uma residência e os ocupantes do outro fugiram do local.