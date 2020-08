Campo Grande recebe mais 40 respiradores para ajudar no combate à covid19

Os equipamentos serão utilizados para pacientes em estado grave da covid-19





Airton Cascavel, assessor especial do Ministério da Saúde, garantiu 40

novos respiradores para Campo Grande







Neste sábado (1°), Campo Grande recebeu mais 40 respiradores para ajudar no combate à covid-19.





A informação foi divulgada pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD). “Airton Cascavel, assessor especial do Ministério da Saúde, garantiu 40 novos respiradores em uma semana para Campo Grande”, disse no Instagram.





Os equipamentos serão utilizados para pacientes em estado grave da covid-19 no município.





Campo Grande é um dos epicentros da doença em Mato Grosso do Sul. De acordo com a nova atualização do boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde) neste sábado, a Capital registrou 387 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas e possuí 123 mortes no total.