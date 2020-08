Campo Grande amplia capacidade de internação de pacientes graves com Covid-19

A Prefeitura de Campo Grande, em parceria com o Governo do Estado, ativou mais 10 novos leitos de terapia intensiva (UTI) no Hospital Regional Rosa Pedrossian (HRMS), referência no atendimento de (Covid-19) em Mato Grosso do Sul. Nos últimos quatro meses a Capital mais que dobrou a capacidade de internação de pacientes em estado crítico, através da contratualização de leitos na rede pública, privada e filantrópica. O número de leitos de UTI passou de 116 para 285.





A disponibilização de novos leitos de UTI assegura a assistência adequada ao paciente em estado grave e contribui para manter a estabilidade na taxa de ocupação de leitos de UTI no município.





Conforme o censo elaborado pela Divisão de Monitoramento Hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) no final da tarde de quarta-feira (05) a ocupação global de leitos críticos no município estava em 82% . Isso significa que dos 285 leitos disponíveis 234 estavam ocupados, ou seja, 51 leitos de UTI encontravam-se vagos.





A previsão é de que até a próxima semana mais 10 leitos de UTI sejam implementados no HRMS, totalizando 111 naquela unidade hospitalar. Outros 10 leitos também estão em processo de tratativa com o Hospital Adventista do Pênfigo para serem ativados ainda este mês.





Nesta semana Mato Grosso do Sul recebeu 40 respiradores do Ministério da Saúde, que poderão ser utilizados para equipar novos leitos. As secretarias de Saúde do Estado e do Município ainda avaliam de que forma os aparelhos serão utilizados.